Netflix攜手遊戲商Ubisoft 計劃明年推出3款獨家手遊

串流影音巨頭 Netflix(NFLX-US) 表示，與法國最大遊戲廠商 Ubisoft 建立合作夥伴關係，將有助於擴大該公司遊戲產業版圖。

Netflix 週末表示，將與 Ubisoft 合作，計劃明年共同推出 3 款新手機遊戲，延續《英勇之心：偉大戰爭》(Valiant Hearts)、《The Mighty Quest》和《刺客教條》(Assassin"s Creed) 的故事。

Netflix 遊戲副總裁 Mike Verdu 表示，很高興與 Ubisoft 合作，這次合作能讓 Netflix 會員接觸更多款精彩遊戲系列，以進一步實踐為全球用戶帶來更多優質手機遊戲的決心。

Netflix 近期推動多項遊戲收購，先前就曾宣布將收購製作旗下影集《怪奇物語》手遊的芬蘭遊戲公司「Next Games」。Netflix 遊戲副總裁 Michael Verdu 表示，Next Games 加入 Netflix 將擴大內部遊戲業務能力。

Netflix 拓展遊戲領域，再次表明其把遊戲作為線上串流媒體業務重要延伸觸角的雄心壯志。去年該公司聘請 Verdu 擔任遊戲開發總裁，並於同年 11 月推出五款手機遊戲，之前在 9 月時宣布收購第一家遊戲開發商 Night School Studio。

Netflix 積極開拓手遊由市場，部分原因是感受到訂閱戶下跌的壓力。Netflix 第一季曾警告投資者，預計第二季訂閱人數將減少 200 萬人，但第二季財報顯示，此 3 個月期間僅流失 97 萬訂閱人數。

Netflix 目前訂閱戶達 2.2067 億，預估第三季訂閱戶新淨增 100 萬，儘管低於分析師先前預測的成長 180 萬，但有望扭轉上半年訂閱人數流失的光景。