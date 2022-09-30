德勤中國審計違規 遭SEC重罰2000萬美元

美國證券交易委員會 (SEC) 週三 (28 日) 向四大會計師事務所之一德勤 (Deloitte) 的中國子公司處以 2000 萬美元罰款，主因是該公司允許在美國上市的外國公司的部分客戶自行進行審計工作。

SEC 發布聲明指出：「多年來德勤中國要求部分客戶自行選擇測試樣本並準備文件，偽造德勤中國已審計客戶財務報表並測試內部控制的假象，但實際上沒有證據證明他們確實這樣做。」

SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 表示：「我們發現，在 2016-2018 年的審計中，德勤中國對美國發行人的中國業務以及在美國交易所上市中國公司眾多科目的審計中，遠未達到專業審計要求。美國市場的投資人理應受到保護並信任企業公開的財務數據。」

(圖片：德勤中國官網)

此次事件是德勤在 2019 年發現中國子公司違規後，主動上報 PCAOB 而被揭露。德勤中國這類違規操作涉及至少 12 家企業，其中有 9 家是在中國設有子公司的美國企業，另外 3 家是在美國交易所上市的中國企業。

詹斯勒稱：「SEC 的執法行動強調美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 能夠檢查中國審計公司的必要性。」

德勤發布聲明指出，公司自主通報有缺陷的審計程序，而且 SEC 對德勤的合作和補救措施表達認可。

美中兩國上月宣布簽署審計監管合作協議，暫時緩解 200 多家中企從美國交易所下市的危機。

阿里巴巴、京東以及百盛中國為首批審計檢查公司，PCAOB 檢查員月中起已在香港對中概股的審計底稿進行檢查，外傳中國派出約 10 名中國證監會和財政部官員飛抵香港。