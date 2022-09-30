美股重點新聞摘要2022年09月29日

今日操盤前瞻

美股財報：美光 (MU)、Nike(NKE)

中國 9 月財新製造業 PMI

歐元區 9 月 CPI

美國 8 月個人支出 / 所得、核心 PCE 物價指數

Fed 鷹王布拉德仍支持升息 認為英國局勢不會影響美國經濟

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四（29 日）仍重申升息對抗通膨的立場，並認為英國的局勢不會影響到美國經濟。閱讀全文...

美光財報財測遜色 大砍全年資本支出至少三成、晶圓設備支出五成

記憶體大廠美光周四 (29 日) 盤後公布財報、財測均未達市場預期，凸顯晶片市場景氣更低迷。由於對經濟前景不佳，恐拖累終端設備需求的擔憂仍縈繞不散，美光計劃將本會計年度資本支出大砍至少三成，並將晶圓設備支出削減五成。閱讀全文...

促銷清庫存侵蝕利潤 Nike 毛利率不如預期 盤後挫逾 9%

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 上季獲利銳減逾 20%，反映成本暴漲和北美為出清庫存而打折促銷，傷害到利潤，高層並下修全年度毛利率預測，導致該股盤後重挫逾 9%。閱讀全文...

德勤中國審計違規 遭 SEC 重罰 2000 萬美元

美國證券交易委員會 (SEC) 週三 (28 日) 向四大會計師事務所之一德勤 (Deloitte) 的中國子公司處以 2000 萬美元罰款，主因是該公司允許在美國上市的外國公司的部分客戶自行進行審計工作。閱讀全文...

LME 考慮禁俄國金屬 鋁價大漲逾 8%

彭博周四（28 日）援引知情人士消息報導，倫敦金屬交易所（LME）將發布一份討論文件，朝可能禁止俄國金屬供應的新舉措邁出第一步，消息傳出後鋁價一度大漲 8.5%，至每噸 2,305 美元，創下歷來最大盤中漲幅。閱讀全文...