中、日車廠新電動車連發 廣華-KY Q4營運衝

OEM 車內裝塑料皮革廠廣華 - KY (1338-TW) 指出，近期中國自主品牌電動車銷量強勁，比亞迪新車銷量大幅衝刺、日系合資品牌也積極推出新電動車款，加上中國政策支撐，下半年營運加速，第四季將是今年最好的一季。

中國電動車正在快速成長，廣華指出，7 月中國自主品牌電動車銷量比重已逼近 3 成，其中，比亞迪新款電動車「海豹」銷量強勁，比亞迪目標今年海豹將銷售 30 萬輛。

廣華表示，由於海豹訂單是公司首見出貨額超過 1 億元車款，是重要成長因子，在海豹銷售帶動下，今年電動車營收比重將突破 1 成，自主品牌比重也將達 2 成。

廣華專注於中國市場，目前日系合資品牌比重 6 成，中國自主品牌已達 18-19%，其他為歐美車系。

廣華進一步表示，日系合資品牌也不讓自主品牌專美於前，東風日產近期也販售新款電動車 Ariya，廣汽本田 6 月推出澎派 1，積極搶進電動車市場，預計大型車廠陸續推出新車款後，也將提高電動車塑料皮革需求，為廣華長期添動能。

至於整體市場需求，廣華表示，儘管消費端受總體經濟影響仍有不確定性，但中國政策帶動下，目前車市需求持穩。

供給方面，上海封控影響已解除，汽車供應鏈恢復正常，旗下東莞本廠周末已有 7 成加班，稼動率已達 100%，多個廠區稼動率也在 80% 以上，廣華第二季成本影響可望逐步緩解。

因應市場需求，廣華也持續擴充產能，開封廣佳二期和襄陽廣佳二期廠第三季完成興建，第四季東莞新廠將開始量產，東莞本廠也將新建一條自動化塗裝線。