路迦旗下化妝品進軍日本 每年至少2億日圓訂單

路迦生醫 (6814-TW) 今 (29) 日公告，與日本日用化妝品批發商 Arata 株式會社 (2733-JP) 子公司 D-Nee Cosmetic 簽訂長期戰略合作合約，路迦旗下品牌 FreshO2 將透過 D-Nee Cosmetic 進軍日本，D-Nee Cosmetic 每年則需採購至少 2 億日圓 (約新台幣 4400 萬元) 產品。

Arata 株式會社為日本最大日用品和化妝品批發商，擁有完善的鋪貨系統，旗下產品覆蓋超過 4.5 萬家店鋪，此次子公司 D-Nee Cosmetic 與路迦合作，除了看好 FreshO2 品牌產品外，也有機會藉此提升市占。

路迦共有三大事業體，其中，醫管平台提供居家護理與長照機構、醫療院所醫療設備等；美妝保養產品 FreshO2，主要透過電商、實體通路銷售產品，以及細胞治療。

董事長唐稚超表示，美妝保養產品 FreshO2 持續強化行銷策略、提升國際品牌力。電商佈局是與迪士尼、日本鬼滅之刃以及韓國知名網紅等國際品牌線上聯名方式進行，也是台灣故宮博物院創立 97 年以來，首間聯名推出的彩妝品牌；線下則是以屈臣氏等實體通路上架。

唐稚超指出，癌症細胞治療為路迦核心事業，配合國家 BTC 發展政策、生技醫藥產業發展條例頒布及再生醫療法案推動，加上以醫管、美妝保養為輔助，三方業務相輔相成，除了提供細胞治療一條龍服務外，也可與醫學中心、醫院、基因公司等完成相關服務，搶攻台灣精準醫療市場商機。

除了美妝品牌海外有進展外，路迦癌症細胞治療應用在肝癌的二期臨床試驗，與多家醫療院所合作，正在進行收案，此外，治療肝癌的免疫細胞療法用藥陸續拿到美國孤兒藥資格。