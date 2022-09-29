〈財報前瞻〉股價激烈震盪 市場樂觀看待Bed Bath & Beyond Q2業績

北美家具連鎖賣場 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 周四 (29 日) 盤前將公布第二季財報， 投資人樂觀看待，令其周三股價上漲。

Bed Bath & Beyond 股價經過劇烈波動的一季，8 月中旬激漲近 80%，接著在維權投資人科恩 (Ryan Cohen) 稱以 1.78 億美元幾乎全部拋售持股後，股價急劇下挫。

在該公司宣布已獲得超過 5 億美元的新融資，可資助實施新戰略計畫時，8 月股價又出現溫和反彈，也讓力挺迷因股的交易者重新入場，令該股當季上漲 27%。

但該公司仍面臨長短期許多挑戰，投資人也密切關注周四發布的財報時，對這些挑戰有何應對計畫。

最大問題是該公司尋找新任執行長和財務長的進度。由於第一季虧損較預期擴大，前任執行長 Mark Tritton 今年 6 月離職下台，同時財務長 Gustavo Arnal 8 月又自殺身亡。

晨星高級股票分析師 Jaime Katz 9 月初研究報告寫道：「這使得 Bed Bath 處於不穩定的位置，組織變革之際，執行長和財務長都是臨時性質。」

董事會已任命獨立董事 Sue Gove 為臨時執行長，而會計長 Laura Crossen 擔任臨時財務長。分析師表示，雖然該公司可能仍處於尋覓人才的早期階段，但投資者仍想知道目前狀況如何。

Bed Bath 的組織變革也是重中之重。該公司計劃靠關閉門市和裁員 20%，以及退出 1/3 的自有品牌為本會計年度省下 2.5 億美元。結合新一輪融資，這些舉措可望短期內填補公司的資產負債表。

然而，組織調整必須花一段時間才能帶來有意義的轉變。即便如此，投資人仍將等待公司進展的最新消息，尤其是高層對自有品牌切回到全國性品牌的計畫。

Telsey 諮詢集團分析師 Cristina Fernandez 在談到該公司的自有品牌策略時表示：「目前不清楚，這會不會又是換湯不換藥，跟幾年前他們所做的相同。」

FactSet 的數據顯示，分析師預估 Bed Bath 調整後每股虧損為 1.79 美元，營收 14.5 億美元。 同店銷售額預測將下降 26%。

Bed Bath 周三上漲 1.25%，收每股 6.46 美元，與大盤同步上漲。S&P 500 周三上漲 1.97%，而道指收高 1.88%。