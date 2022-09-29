技術分析無用論，我認同！

無用的技術分析

上個禮拜助理告訴我『黃策略師，uSMART 聊天室有人在詢問您技術分析耶，其中講到箱型整理、KDJ、還有 J 值目標區間，請您做些評論。』

我在心中暗想，『無用…』

一樣分析準不準取決於三樣條件：

1. 是否可以公式化使用？

2. 是否符合設定預期報酬？

3. 千錘百鍊的回測以及後續不斷地證明，成功率是否突破六成？

無用，指的就是缺乏上述三項條件，這是技術分析的三大碁石。

即使是Ｊ值 uSMART 首席策略分析師黃佳仁也認為很少在用了，主要原因是不管你是用獨門暗器（7,7,2）(9,9,3) 還是系統一般預設值結果都一樣，輸錢時總是會有書本或所謂的老師提醒，漏看了日線小趨勢、忘了預判週線大趨勢、沒有想到月線大盤勢。黃分析師血淋淋的慘痛經驗，不斷在循環中用電腦回測、進場交易、與同業交流如何應用，最後一致普遍認為，這只是個邏輯誤區，不是分析。

但是 uSMART 黃佳仁也強調，如果不看 J 值 KD 還是很好用加強指標，由 KD 的黃金交叉與死亡交叉，大致能看出目前的高低位差。

正確的技術分析：

K 線的形態千變萬化，在 K 線這個大家庭中，有 42 種 K 線形態 。現在我就和大家總結最常見的、好用、好識別，成功率高的底部反轉Ｋ線形態，讓大家最近在股市最壞的時機，找出最佳進場點。

看漲吞沒形態

看漲吞沒形態指的是在一個下跌趨勢的底部，預估出即將出現 V 型反轉上漲，由 2 天 K 線組成。第一天會是個實體小的陰線，而第二天陽線實體吞沒前一隻陰線實體。而這兩隻 K 線的上下影線的長度並不重要。

進場口訣：綠Ｋ要短，上引下引；紅 K 要長，上引下引

第一天的陰線是延續跌勢，而第二天股價在悲觀情緒下，再開低。由於散戶認為股市還會走低，但機構法人關注的是這是不是偽向下信號？收盤時多頭最終佔了上風，成功把股價推高過昨天的開盤價。

下圖蘋果月 K 就是一個經典的例子，交易者早知道看漲吞沒形態就能抓住 2020 年 4 月的底部。

交易策略：

入場時機∶耐心等待觀察第2天K線高於第一天開盤價，型態確立才能掛單，記得成交後要設定停損單。

何時該賣：由於使用K線逆轉形態的缺點就是不知道該賺多少才夠，但像看漲吞沒形態通常是強勢逆轉，建議可設計15%的落袋為安價，使用uSMART智能下單『止賺賣出』功能。

刺透形態

刺透形態也是市場底部常出現的一種反轉形態。刺透形態和看漲吞沒形態極其相似，差別在於收盤價只高於前陰線實體的50%水平以上，並不像看漲吞沒形態一樣完全吞沒前一隻陰線實體，這個差異會重大影響下一步投資決策。

進場口訣：今日紅Ｋ反手刺，綠Ｋ劍穿 50%

交易策略：

進場∶第2天收盤價高於前一天陰線實體的的一半以上收盤就可入場。同樣，成交後記得利用uSMART App停損智能下單。

追蹤止損或套利：設置一個止損金額，當行情上漲時，止損價格隨之上漲。當行情發生反轉時，止損價保持不變。在股價上漲時一直獲取利潤，當行情反轉時落袋為安。以QQQ納指ETF為例，2018年12月底部依據刺透形態入場價是164美元，如設立30美元止損金額，會發現QQQ很長一段時期都沒有高達30美元的跌幅，遲至2020年2月才會觸擊止損（最高價233美元離閉市價202美元有31美元的跌幅），讓賣單自動提交，那麼你的出場價為203美元，約39美元的盈利。

這部分涉及兩套技術分析連續技巧，建議反覆練習再做使用。

運用底部反轉 K 線一定要了解的提升交易勝率方法：

反轉 K 線成交量越大越好：如果以上兩個逆轉形態中的第二隻 k 線成交量出現了放大現象，那麼股價的爆發力度強。

底部 K 線實體越大越好：底部反轉的兩隻 K 線實體與其他 k 線下跌實體比例相比越懸殊，反轉信號越有參考價值。反轉 K 線深度越大，後市反轉力度也越大。

配合其他技術分析：由於反轉 k 線形態是上升或下跌趨勢中出現最早轉折的信號，所以風險也頗高。投資者可以選擇分兩注買入，第一次交易先以 K 線轉折的信號買進，第二次交易再以其他技術指標入場，如 MACD 或 KD 指標的黃金交叉，頭肩底，或上升旗形形態。

uSMART 首席策略分析師黃佳仁總結最常見的 2 種底部反轉 K 線形態，您看懂了嗎？

其實許多技術分析操盤手都深藏不露，臥虎藏龍，靜靜賺大錢。有機會再於聊天區和大家分享一些技術分析的交易心得與運用。

最後黃佳仁首席策略師提到：我深愛交易，並且享受交易過程帶來的報酬。

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uSMART 技術支援活動：

現職：

uSMART 首席市場策略師

新加坡交易所特聘講師

學歷：澳洲雪梨科技大學

擅長財務分析、技術分析、市場總體策略，投資經歷已 15 年，新加坡財經投資媒體經常參考的未來金融趨勢大師。

黃佳仁 Youtube 頻道 FOMC：https://www.youtube.com/watch?v=S7UtM6I_HF4

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