費城Fed總裁：住房短缺是高通膨關鍵因素

美國費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周二 (27 日) 表示，住房短缺是美國歷史性通膨飆升的關鍵驅動因素。

哈克在費城聯準銀網站上發表的文章中說：「自從經濟大蕭條以來，美國建造的住房一直不足以維持相對溫和的物價成長。住房的短缺是困擾美國的高通膨主要驅動因素。」

「我們經濟中大多數貨品和服務的通膨都太高了。」哈克指出，聯準會 (Fed) 目前正戮力穩定通膨，並將經濟推向能長期更穩固的基礎上。

Harker 今年非決定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，該文章也沒有針對貨幣政策前景發表評論。

Fed 一直在積極推進升息，以抑制 40 年來最高通膨率。上周 FOMC 將隔夜目標利率區間上調 0.75 個百分點，至 3% 至 3.25% 之間，同時示意未來還會有更多升息。

Fed 與許多民間單位的經濟學家將通膨飆升歸因於新冠疫情造成的供應鏈中斷，以及政府激進的財政刺激措施。住房一直是物價上升的關鍵因素。

哈克指出，住房驅動的通膨「尤其令人警惕」，部分是因為食物價格也一同上漲，而住房因素會影響幾乎全體美國人民。

更甚者，「高住房通膨也是宏觀經濟問題，因為大眾花更多錢買房子，而非花在教育、耐久財或外出用餐等。」

他說：「我們必須盡一切所能控制住通膨。」