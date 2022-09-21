美PC用戶滿意度 蘋果擊敗三星宏碁稱霸

根據美國 ACSI 週二 (20 日) 公布最新調查結果，蘋果持續在個人電腦 (PC) 製造商中擁有最高的顧客滿意度分數，以些微差距擊敗三星、宏碁稱霸。

ACSI 在 2021 年 7 月至 2022 年 6 月期間對 9271 名美國用戶進行 PC 使用滿意度調查。

PC 包括桌機、筆電和平板電腦的個人電腦，受訪者對每個品牌的評分範圍從 0 到 100 分，考慮因素包括對機器設計滿意度、音質、圖形處理能力、應用程序的可用性、處理器速度等。

美 PC 用戶滿意度，蘋果以些微差距擊敗三星、宏碁稱霸 (圖片：AFP)

調查結果顯示，蘋果 (AAPL-US) 以 82 分的 ACSI 分數，榮登美國用戶最滿意的 PC 品牌冠軍，其中蘋果的 Mac 和 iPad 的得分為 82，比 PC 平均分數 79 高 3 分。

蘋果榮登美國用戶最滿意的 PC 品牌冠軍 (圖片：AFP)

三星以 1 分之差位居第二，滿意度分數為 81 分，較去年同期提升 3%。

宏碁 (2353-TW)、亞馬遜 (AMZN-US)、華碩 (2357-TW)、戴爾 (DELL-US) 和聯想 (0992-HK) 以 79 分並列第三。其中，分數提升最顯著的是亞馬遜，亞馬遜滿意度增長 7%，去年同期才獲得 74 分。不過惠普 PC 使用滿意度下跌 3% 至 78 分。

ACSI 調查的所有 PC 產品類別中，桌機是最令美國用戶滿意的產品，平均分數從 78 分上升到 80 分。筆記型電腦和平板電腦以 79 分並列緊隨在後。