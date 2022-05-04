〈焦點股〉有望代工生產Apple Car 鴻家軍股價催油門

中國河南鄭州今 (4) 日起封城一周，但航空港區繼續實施現有防控措施，富士康可封閉生產、不受影響，加上市場傳出蘋果 Apple Car 可望委由鴻海代工，激勵鴻家軍股價表現，鴻海 (2317-TW) 一度漲近 2%，正達 (3149-TW) 強勢亮燈漲停，乙盛 - KY(5243-TW)、廣宇 (2328-TW) 等也大漲逾半根。

鴻海股價連日反彈，站穩百元之上，今天一度上漲近 2%，最高來到 104.5 元，收復月、季線。玻璃廠正達為鴻海 MIH 電動車聯盟成員之一，在集團資源效益助力下，近年陸續打進 2 家歐系一線車廠及 1 家美系電動車廠供應鏈，今天在資金點火下，正達股價攻上漲停，站上月線。

鴻家軍今天股價齊揚，乙盛早盤勁揚超過 7%，最高衝上 62.5 元；廣宇也有 6% 的漲幅，最高來到 35.9 元；其他泛鴻海集團股同獲買盤青睞，包括建漢、鴻準、台揚、陽程、位速等，均在盤上表現。

蘋果打造電動車計畫傳言不斷，消息人士透露，蘋果仍在全面推進開發項目，很可能委託長期組裝夥伴鴻海代工生產，售價估在 10 萬美元以上，擬採用鈦合金，並讓 iPhone 變身車鑰匙，瞄準高階電動車市場。

線束廠廣宇近年積極跟隨母公司鴻海的轉型腳步，擴大車用布局，不只安徽車用線束廠擴產 5 成，PCB 產品也打入陸系新能源車廠，應用在智能座駕、數位化儀表板等，公司看好今年車用營收可望倍增，營收占比將達 1 成。

機構件大廠乙盛為鴻海電動車供應鏈的主力，公司跨入車用零組件領域多年，今年在墨西哥增設一座新廠，就是為了全力支持特斯拉，目前正在興建第二座廠，法人估，乙盛今年車用營收可望維持雙位數增長，比重將首度超越 TV，成為第一大營收來源。

鄭州市政府宣布，4 日起封城一周，全市人員非必要不離鄭，在主城區展開多輪全員核酸檢測 (PCR)，企業遠距上班，學校改為遠距教學，不過，富士康廠區坐落鄭州航空港區，則繼續實施現有防控措施，即閉環生產。