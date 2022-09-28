利率一再攀升 美國房貸再融資跌至22年低點

在聯準會 (Fed) 暗示將繼續採取積極行動以降低通膨後，房貸利率上周進一步走高。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，加上整體房市的不確定性上升，導致上周房貸申請量較前周下降 3.7%。

在前周出現奇怪的反彈之後，本周住房貸款再融資申請下降了 11%，較一年前同周下降 84%，處於 22 年來的低點，因為很少有借款人可以由如今更高利率的再融資中受益。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約同利率從 6.25% 升至 6.52%，自備 20% 的貸款點數從 0.71 上升至 1.15。這是 2008 年年中以來的最高水平。

MBA 經濟產業預測副總裁坎恩 (Joel Kan) 說，「在 7 月短暫停頓後，房貸利率在過去 6 周內上漲了 1 個多百分點。」「Fed 減持房貸債券和美國國債的影響持續存在不確定性，加劇了房貸利率的波動性。」

購屋的房貸申請本周下降 0.4%，較一年前同周下降 29%。如今潛在的買家仍面臨高房價，即使現在房價年增幅正在以創紀錄的速度萎縮。

由於最近利率上漲，可變利率房貸 (ARM) 比率達到申請量的 10%，美元交易量則近 20%，因為 ARM 提供較低的利率並且可以鎖定長達 10 年。

根據《Mortgage News Daily》的另一項調查，本周房貸利率繼續飆升，30 年固定房代利率超過 7% 門檻達到 7.08%，為近 20 年來的最高比率。