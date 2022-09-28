光陽投資的Livewire上市首日遇冷 盤中股價跌近7%

光陽機車與哈雷機車共同投資的電動機車品牌 Livewire 美國時間周二（27 日）上午 9 點半在光陽董事長柯勝峰與哈雷機車（Harley-Davidson）總裁蔡茨（Jochen Zeitz）一同敲鐘下，正式在美國紐約證券交易所掛牌上市，代號為「 LVWR」。

Livewire(LVWR-US)開盤價為每股 9.3 美元，早盤漲勢亮麗，一度衝破每股 10 美元關卡，但隨後轉跌，截稿前下跌 6.82%，每股暫報 8.71 美元，跌破開盤價。Livewire 母公司哈雷 (HOG-US) 盤中股價下跌 0.71%，每股暫報 36.85 美元。

據悉，Livewire 是哈雷機車分拆出的電動機車部門，去年底光陽斥資 1 億美元投資，並擁有 4% 股權成為主要私募股東。LiveWire 透過與特殊目的收購公司（SPAC）AEA-Bridges Impact Corp 合併借殼上市。

光陽表示，光陽與哈雷的結盟，是機車界前所未見的品牌結盟，在當今汽機產業面臨重大轉折的關鍵時刻，除了為二輪車電動化的發展，開創了全新的市場格局，也為 KYMCO 成為全球電動車領導品牌的追求上，向前推進一大步。

光陽董事長柯勝峰認為，光陽與哈雷結盟是強強聯手，無論是品牌定位、地緣優勢、產品布局、通路形態，研發強項，各自在不同的領域中，擁有強大的市場影響力。

哈雷機車總裁蔡茨受訪時則表示，公司已為 LiveWire 的下一階段發展做好充分準備，此次分拆將使 LiveWire 能在電動領域進行創新，而哈雷則專注於其核心領域。

Livewire 透過上市獲得 2.95 億美元的淨收入，但這遠遠低於去年 12 月宣布交易時預期的 5.45 億美元。該公司透過與 SPAC 借殼上市方式獲得支持其商業發展的資金，直到 2026 年實現收支平衡，然而在該交易宣布後的 9 個月內，投資人對 SPAC 交易避而遠之，在通膨失控與利率攀升的情況下，整個 SPAC 市場出現下滑。

Miller Tabak + Co. 資深市場策略師 Matthew Maley 在電話採訪中表示：「我們沒有足夠流動性維持 SPAC 的牛市」。他這番話意味著 SPAC 產業的鼎盛時期已過去。