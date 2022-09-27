〈美股早盤〉市場情緒改善 主要指數開高 標普500指數漲逾1%

美國公債殖利率回落，投資人為全球衰退風險上升做好準備，美股主要指數周二（27 日）開高，其中標普 500 指數開盤升破 1%，從周一收盤時近兩年來新低反彈。

截稿前，道瓊工業指數漲 370 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或 2%，標普 500 指數漲近 1.5%，費城半導體指數漲逾 2%。

全球股市今仍戰戰兢兢，儘管出現逢低進場的投資人，但投資人仍在替全球衰退風險加劇做準備。美指期貨隨著歐洲 STOXX 600 指數反彈，亞洲股市下跌。

高盛集團和貝萊德對股市短期持觀望態度，花旗集團表示，看空部位繼續增加。美國多數個股盤前走高，包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet 等科技巨頭在內。

債市方面，在經歷數十年來最嚴重的拋售之後，債市壓力有所緩解，美國 10 年期公債殖利率從 2010 年的新高回落。美元指數則維持在昨日創下的紀錄高點附近，當時聯準會（Fed）官員重申鷹派立場。

英國股市則收復部分失地，儘管新財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）誓言將堅持其經濟策略，而上周晚些時候它的經濟策略引英國股市暴跌。另一方面，英國公債殖利率經歷史上最大飆漲後開始出現下滑，而英鎊匯率在跌至歷史新低後上漲約 1%。

能源方面，丹麥的海事交通當局今天通報，他們在波羅的海「北溪 2 號」天然氣管路附近發現「危險性」天然氣外洩。北溪 2 號並未啟用卻出現管線內壓力下降，疑為漏氣。

對此，北溪天然氣管道運營商 Nord Stream 公司表示，管線遭到「前所未有」的破壞，目前無法估計修復時間，而這意味著今年冬季俄羅斯天然氣無法通過管道輸送給歐洲。歐洲基準天然氣價格在連續四天下跌後，周二一度上漲 12%。黃金和石油價格也走揚。

有媒體稱，海底天然氣管線洩漏極為罕見，更別說 24 小時內發現三處洩漏，外界懷疑北溪天然氣管線是遭人為破壞。

市場動盪似乎未讓聯準會（Fed）官員改變鷹派立場，波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）與克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）皆表示，需要進一步收緊政策以遏止高居不下的通膨，上述兩位 Fed 官員均握有今年聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票權。

與此同時，亞特蘭大聯準銀行總裁、2023 年 FOMC 投票委員波斯提克（Raphael Bostic）也表示，央行要控制通膨仍有一段路要走。

Fed 主席鮑爾周二出席數位貨幣專家小組會議時表示，應對加密資產採取相同的風險和監管，同時正在評估 Fed 數位貨幣的政策和技術問題，但暫時還沒有決定是否繼續。鮑爾會上並未談及利率和縮表等貨幣政策議題。

加密貨幣方面，得益於本周的全球市場動盪暫歇，比特幣 (BTC) 周二升至 2 萬美元上方，並帶動加密貨幣整體市值回升至 1 兆美元以上。

截至台北時間周二（27 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 3.98%，至每股 286.99 美元

根據兩名知情人士透露，儘管特斯拉位於中國的上海廠最近進行升級，但該公司計畫在今年底將該廠的產能維持在 93% 左右，而這對特斯拉來說是項罕見的舉動。知情人士並未表明特斯拉為何不全力營運產能的原因，不過其中一名知情人士透露，93% 的數字低於其預期。對此，特斯拉並未回應置評請求。

Lucid(LCID-US) 早盤上漲 7.72%，至每股 15.15 美元

華爾街投行建達公司（Cantor Fitzgerald）看好電動車新創公司 Lucid，給予其股票評等「增持」（overweight），激勵 Lucid 盤前股價漲 2.7%。建達表示，Lucid 旗下高階電動車與市面上的相比，提供更高效率、更長續航里程、更快的充電速度與更大空間。

理想汽車 (LI-US) 早盤上漲 2.01%，至每股 26.92 美元

中國電動車製造商理想汽車盤前小幅上漲 0.5%，儘管該公司將第三季交車預期下調 9% 至 2,500 輛。該公司表示，下修交付展望主要由供應鏈限制所導致，而車輛的潛在需求仍然保持強勁，將繼續與其供應鏈合作夥伴保持密切合作，以解決供應瓶頸並加速生產。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月營建許可修正值報 - 8.5%，前值 - 10%

美國 8 月營建許可年化總數修正值報 154.20 萬戶，前值 151.7 萬戶

美國 8 月耐久財訂單月率初值報 - 0.2%，預期 - 0.4%，前值 - 0.1%

美國 7 月 FHFA 房價指數月率報 - 0.6%，預期 - 1.1%，前值 0.1%

美國 7 月 FHFA 房價指數年率報 13.9%，前值 16.3%

美國 7 月 S&P/CS20 座大城市季調後房價指數年率報 16.1%，預期 17%，前值 18.7%

美國 7 月 S&P/CS20 座大城市季調後房價指數月率報 - 0.4%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 9 月諮商會消費者信心指數預期 104.5，前值 103.2

美國 8 月季調後新屋銷售年化月率預期 - 2.2%，前值 - 12.6%

美國 8 月季調後新屋銷售年化總數預期 50 萬戶，前值 51.1 萬戶

美國 9 月里奇蒙聯準銀行製造業指數預期 - 10，前值 - 8

華爾街分析：

Momentum 全球投資管理公司投資經理 Andrew Hardy 表示，美國利率預期大幅上升，市場已經消化大量看空情緒。

Pence 財富管理公司總裁 Laila Pence 表示，市場正在消化 Fed 的升息，不過可能仍無法完全消化。

英國方面，ING 分析師在一份報告中表示，英國新政府公布一系列減稅和自由化政策才只有幾天，因此財政政策似乎不太可能大轉彎。作為價格穩定的守護者，一些人認為英國央行應該在會議期間大幅升息，但英國央行對 1992 年的事件仍心有餘悸，因而不會為了守衛匯率而升息。