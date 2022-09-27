鉅亨美股雷達：市場持續消化Fed官員談話 蘋果iPhone 14 Pro銷售仍強勁

鉅亨美股雷達：市場持續消化Fed官員談話 蘋果iPhone 14 Pro銷售仍強勁(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：市場持續消化Fed官員談話 蘋果iPhone 14 Pro銷售仍強勁(圖片：AFP)
美股重要看點：

市場持續消化多位 Fed 理事談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.809%。美股期貨週二 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 1.04%，標普 500 期貨漲 1.31%，那斯達克 100 期貨漲 1.58%。

在波士頓 Fed 總裁柯林斯、亞特蘭大 Fed 總裁博斯蒂克和克利夫蘭 Fed 總裁梅斯特都在周一發表講話後，市場消化這一系列 Fed 理事的評論。

波士頓聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）握有投票權的柯林斯（Susan Collins）於周一（26 日）發表 7 月上任以來首次談話，她認為需要進一步收緊貨幣政策遏止居高不下的通膨，並警告這一過程中可能會造成失業率提高，但經濟衰退並非不可避免。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，為了擊退頑強的通膨，需要更進一步升息，且為了避免升息預期失控，限制性利率需要持續更長時間。

今年有投票權的她接著說，這代表貨幣政策「將需要達到限制性立場，讓實質殖利率回到正值，並保持一段時間。」

美股周一 (26 日) 為華爾街的敢死隊發出嚴厲警訊，因股市仍持續下探，看空情緒遠未消散，對於瀰漫著衰退氛圍的市場來說，全球鷹派央行的行動令人感到不安。

Ned Davis Research 的全球衰退機率模型近期升到 98% 上方，觸發嚴重衰退信號。該公司表示，上述模型之前達到如此高的水平，是在 2020 年和 2008-2009 年，也就是景氣陷入嚴重低迷的時期，這代表在 2023 年的某個時間點，全球衰退風險將會進一步上升，進而為全球股市帶來更多下行空間。

高盛 (Goldman Sachs) 周一 (26 日) 將未來 3 個月的全球股票評等調降至「減持」(Underweight)，且繼續增持現金，理由是實質殖利率上升和經濟衰退前景代表股市將繼續走低。                                           

美股前一交易日漲跌：
今日重要總經數據：
  • 美國 8 月耐久財訂單月增率初值 (%)，預估 0.6，前值 - 0.1
  • 美國 9 月經濟聯合會消費者信心指數，預估 97.7，前值 103.2
  • 美國 8 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 57.5，前值 51.1
  • 美國 8 月新屋銷售年化月增率 (%)，前值 - 12.6
重要個股動態：
1. 蘋果公司 (AAPL-US)

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 發布報告指出，蘋果 iPhone 14 系列問世兩週後，iPhone 14 Pro 高階機型的需求仍然很旺盛，這對蘋果淨利來說是個好兆頭，此消息推動蘋果週一 (26 日) 股價逆勢收紅。

Chatterjee 認為，高價位 iPhone 14 Pro 機型強勁銷售，這對蘋果的利潤率來說是個好兆頭，他重申對蘋果股票的「增持」評級，目標價設為每股 200 美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. Netflix(NFLX-US)

美國串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 日前宣布與法國最大遊戲廠商 Ubisoft 合作，計劃推出獨佔的 3 款新手機遊戲後，如今該公司再度宣布，將在芬蘭成立首個內部遊戲開發工作室，以此掌握遊戲開發能力。

不過，Netflix 在遊戲領域中的擴張，還在早期發展階段，Netflix 所開發遊戲的玩家數量不多，據市場研究公司調查的顯示，截至今年 8 月，Netflix 全球 2.2 億會員當中，每日 Netflix 遊戲的活躍玩家數量不足 1%。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
3. Stellantis(STLA-US)

汽車製造商 Stellantis 與 Uber 周二（27 日）宣布與電動車解決方案公司 Free2Move 建立合作關係，進軍法國電動車市場。

Stellantis 與 Uber 在聯合發布會上表示，Free2Move 將幫助 Uber 實現其把法國一半的車隊改成電動車的計畫。

STLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
STLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
鉅亨觀點與分析 | 鉅亨網記者、編譯群們

茫茫的訊息海中，讓鉅亨網記者、編譯團隊，幫讀者們解讀新聞事件背後的意涵，並率先點出產業與總經趨勢，為投資人提供最深入獨到的觀點，協助做出更精準的投資決策。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

0.00%

$10,000

原投組報酬率

0.00%

$10,000

投組標的成分

    延伸閱讀

    相關貼文

    prev icon
    next icon

    相關新聞