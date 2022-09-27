鉅亨美股雷達：市場持續消化Fed官員談話 蘋果iPhone 14 Pro銷售仍強勁

美股重要看點：

市場持續消化多位 Fed 理事談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.809%。美股期貨週二 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 1.04%，標普 500 期貨漲 1.31%，那斯達克 100 期貨漲 1.58%。

在波士頓 Fed 總裁柯林斯、亞特蘭大 Fed 總裁博斯蒂克和克利夫蘭 Fed 總裁梅斯特都在周一發表講話後，市場消化這一系列 Fed 理事的評論。

波士頓聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）握有投票權的柯林斯（Susan Collins）於周一（26 日）發表 7 月上任以來首次談話，她認為需要進一步收緊貨幣政策遏止居高不下的通膨，並警告這一過程中可能會造成失業率提高，但經濟衰退並非不可避免。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，為了擊退頑強的通膨，需要更進一步升息，且為了避免升息預期失控，限制性利率需要持續更長時間。

今年有投票權的她接著說，這代表貨幣政策「將需要達到限制性立場，讓實質殖利率回到正值，並保持一段時間。」

美股周一 (26 日) 為華爾街的敢死隊發出嚴厲警訊，因股市仍持續下探，看空情緒遠未消散，對於瀰漫著衰退氛圍的市場來說，全球鷹派央行的行動令人感到不安。

Ned Davis Research 的全球衰退機率模型近期升到 98% 上方，觸發嚴重衰退信號。該公司表示，上述模型之前達到如此高的水平，是在 2020 年和 2008-2009 年，也就是景氣陷入嚴重低迷的時期，這代表在 2023 年的某個時間點，全球衰退風險將會進一步上升，進而為全球股市帶來更多下行空間。

高盛 (Goldman Sachs) 周一 (26 日) 將未來 3 個月的全球股票評等調降至「減持」(Underweight)，且繼續增持現金，理由是實質殖利率上升和經濟衰退前景代表股市將繼續走低。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月耐久財訂單月增率初值 (%)，預估 0.6，前值 - 0.1

美國 9 月經濟聯合會消費者信心指數，預估 97.7，前值 103.2

美國 8 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 57.5，前值 51.1

美國 8 月新屋銷售年化月增率 (%)，前值 - 12.6

重要個股動態：

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 發布報告指出，蘋果 iPhone 14 系列問世兩週後，iPhone 14 Pro 高階機型的需求仍然很旺盛，這對蘋果淨利來說是個好兆頭，此消息推動蘋果週一 (26 日) 股價逆勢收紅。

Chatterjee 認為，高價位 iPhone 14 Pro 機型強勁銷售，這對蘋果的利潤率來說是個好兆頭，他重申對蘋果股票的「增持」評級，目標價設為每股 200 美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 日前宣布與法國最大遊戲廠商 Ubisoft 合作，計劃推出獨佔的 3 款新手機遊戲後，如今該公司再度宣布，將在芬蘭成立首個內部遊戲開發工作室，以此掌握遊戲開發能力。

不過，Netflix 在遊戲領域中的擴張，還在早期發展階段，Netflix 所開發遊戲的玩家數量不多，據市場研究公司調查的顯示，截至今年 8 月，Netflix 全球 2.2 億會員當中，每日 Netflix 遊戲的活躍玩家數量不足 1%。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

汽車製造商 Stellantis 與 Uber 周二（27 日）宣布與電動車解決方案公司 Free2Move 建立合作關係，進軍法國電動車市場。

Stellantis 與 Uber 在聯合發布會上表示，Free2Move 將幫助 Uber 實現其把法國一半的車隊改成電動車的計畫。