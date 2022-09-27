iPhone 14 Pro銷售持續強勁 蘋果逆勢收紅

iPhone 14 Pro銷售持續強勁 蘋果逆勢收紅 (圖片：翻攝appleinsider)
iPhone 14 Pro銷售持續強勁 蘋果逆勢收紅 (圖片：翻攝appleinsider)

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 發布報告指出，蘋果 iPhone 14 系列問世兩週後，iPhone 14 Pro 高階機型的需求仍然很旺盛，這對蘋果淨利來說是個好兆頭，此消息推動蘋果週一 (26 日) 股價逆勢收紅。

Chatterjee 於報告中指出，根據摩根大通的蘋果產品追蹤報告，蘋果 iPhone 14 系列問世兩週後，iPhone 14 Pro 機型的市場需求仍然很高，但與一年前相比，標準機型的需求偏弱。

iPhone 14 標準機型交付週期弱於前一代。(圖片：翻攝 appleinsider)
iPhone 14 標準機型交付週期弱於前一代。(圖片：翻攝 appleinsider)

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的交付週期優於 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 的交付週期，但 iPhone 14 標準機型交付週期卻遜於 iPhone 13 標準機型。

全球主要市場 iPhone 14 系列供應情形顯示，美國約佔 iPhone 目前出貨量的 35%、中國約佔 15%、德國和英國各佔 5% 左右。

Chatterjee 認為，高價位 iPhone 14 Pro 機型強勁銷售，這對蘋果的利潤率來說是個好兆頭，他重申對蘋果股票的「增持」評級，目標價設為每股 200 美元。

除了摩根大通外，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 也表示，iPhone 14 系列的需求持續強勁，特別是高階機型，但交貨時間正在縮短。

Daryanani  提到，數據繼續表明對 iPhone 14 Pro 和 iPhone Pro Max 的需求持續強勁，這可能會對產品組合和淨利有實質性的積極影響。Daryanani 維持蘋果「跑贏大盤」的股票評級，目標價為每股 190 美元。

蘋果 (AAPL-US) 週一逆勢收紅 0.23% 至每股 150.77 美元，年初迄今跌幅為 17.16%。

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