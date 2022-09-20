〈外銷訂單〉Q3估持平上季 Q4有機會再成長

經濟部公布 8 月外銷訂單優於預期，反映電子新品上市、中國限電影響較預期和緩，不過考量全球通膨等不確定因素，加上去年高基期效應，統計處處長黃于玲今 (20) 日表示，預期第三季整體接單僅能持平第二季或小幅成長，但在新品動能、歐美聖誕旺季帶動下，認為第四季接單仍有機會再優於第三季。

統計處預估，9 月外銷訂單金額將落在 570-585 億美元，呈現月增 4.4%-7.2%、年減 7%-9.4%，將再度紅翻黑，依此推算，第三季外銷訂單金額將達 1658-1673 億美元，季減 0.2% 到季增 0.7%，與上季相當，但將年減 2.5-3.4%。

黃于玲表示，8 月外銷訂單優於預期，主因是上個月考量中國限電、疫情影響，因此當時對預估值以相對保守估計，但這個月經濟部針對 311 家廠商詢問後，僅有 23 家廠商表達 8 月接單有受限電、疫情影響，占比約為 7%，且國際品牌大廠新品，也帶動資訊通信、電子產品表現優於預期。

依目前情勢預估，黃于玲說，第三季外銷訂單估將持平或較第二季小幅成長，第四季則還要觀察各國升息力道、終端需求變化等，不過認為消費性新品動能、歐美傳統聖誕旺季效應仍在，第四季接單有機會優於第三季。

黃于玲補充，依據過往經驗，若國際品牌新品銷售表現超乎市場預期，追單效應、高點將落在 11 月甚至延續至 12 月，因此對第四季接單並不會如想像悲觀，除新品效應外，也還要觀察新興科技應用是否有減弱跡象。

值得注意的是，8 月光學器材接單金額雖然連續七個月呈現負成長，但單月接單金額較上月微幅成長，對此，黃于玲解釋，占比大宗的面板仍呈現量價續跌，其中，手機面板價格跌幅持續擴大，8 月金額增加主要是消費電子新品中的光學鏡頭新品需求帶動，若以整體光學器材類別來看，短期還是弱勢。

依據 IHS Markit 最新針對今年全球經濟成長預測為 2.8%，較前一次上修 0.1%，黃于玲說，IHS Markit 主要是修正上半年成長幅度，對下半年則較不看好，在這次調整中，對第三季、第四季全球經濟成長分別調降至 2.5%、1.5%，較前一次各下調 0.2、0.3 個百分點。