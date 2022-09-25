111年7、8月統一發票開獎 千萬特別獎05701942

111 年 7、8 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼為「05701942」，八位數號碼全部相同者可獲得獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「97718570」，本期中獎發票自今年 10 月 6 日開始兌領，期限至明年 1 月 5 日止。

今年 7、8 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「05701942」；特獎 (200 萬元)「97718570」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「88400675」、「73475574」、「53038222」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

財政部指出，消費者索取雲端發票可享有一般獎項及雲端發票專屬獎項雙重對獎機會，為提升雲端發票使用誘因，下半年加碼雲端發票專屬獎，500 元專屬獎增開 50 萬組，換言之，今年 7 月到 12 月各期統一發票 500 元專屬獎將增加至 215 萬組。

財政部雲端發票專屬獎 100 萬元獎共 30 組、2000 元獎 1 萬 6000 組、800 元獎 10 萬組及 500 元獎 215 萬組，雲端發票總獎金由上半年的 9.67 億元，增加至 12.17 億元。

財政部表示，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼的各種載具，索取雲端發票，並在開獎當月 25 日前設定領獎帳戶，中獎獎金即可自動匯入指定金融帳戶；若未設定領獎帳戶，仍可利用財政部官方「統一發票兌獎」APP 兌領獎金。

