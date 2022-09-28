IMD世界數位競爭力台灣排名第11名 較去年下滑3名

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (28) 日發布 2022 世界數位競爭力調查評比，數位部指出，台灣在全球 63 個主要國家及經濟體中排名第 11 名，較去年下滑 3 名，但仍創下歷年次佳表現，除 8 項個別指標排名全球前 3 名外，台灣在首次新增的政府應對網路安全能力評比中也獲得全球第 9 名。

數位部說明，在個別指標中，台灣在全國平均總研發人力、行動寬頻用戶、資訊科技與媒體股票市場資本額占 GDP 的比率等 3 大項續居全球冠軍，商業大數據應用與分析則排名全球第 2，高等教育成就、研發占總支出的百分比、高科技出口百分比、公司敏捷度也排名第 1。

IMD 評比是以 3 大指標、9 項次指標、54 個細項指標，評估世界各國對適應、探索與充分運用數位轉型的能量與整備度，3 大指標分別為知識、科技、未來整備度等，不過從數據來看，台灣今年在 3 大指標排名均較去年略為下滑。

數位部表示，知識面向反映受評國家對新技術的學習能力，台灣今年排名全球第 18 名，較去年下滑 2 名，不過在全國平均總研發人力仍維持全球第 1，高等教育成就、研發占總支出的百分比 (%) 排名則為全球第 3，顯示台灣對高等教育及研發人才培育。

在科技、未來整備度兩面向，台灣今年名次也各下滑 4、1 個名次，來到全球第 6、8 名，數位部說，科技面向主要評估受評國家開發數位創新技術的能力、未來整備度則著重受評國家數位化轉型的程度，展望未來，政府將參酌 IMD 報告，針對各項指標排名情形評估我國數位發展的優勢及挑戰，積極推動數位國家、提升我國數位國力。