拜登將頒新規 藉打擊附加費、促進產業競爭 以緩解通膨壓力

美國總統拜登 (Joe Biden) 周一 (26 日) 宣布一項新規則，旨在限制收取附加費的行為與促進各項產業的市場競爭，新制將要求航空公司、網路服務供應商公開收費明細，幫助消費者省下資金，進而達到壓低通膨的目標。

拜登在一次白宮競爭委員會會議上表示，不必要的隱含費用或浮濫費用正在拖累家庭預算，他說：「家庭不應該支付這些費用，這一切都是從一般美國民眾口袋裡掏錢。」為此，拜登政府成立競爭委員會，盼能降低消費者價格、提高工資並鼓勵經濟創新。

拜登將目標放在銀行對支票帳戶收取的透支費、卡費遲繳金，以及手機和網路服務供應商收取的訂房手續費和終止費。

拜登表示，在委員會的努力之下，美國 20 家最大銀行當中，有四分之三正在取消支票跳票的手續費，平均可省下 50 美元，這些改變有助於每年將透支費減少 30 億美元。

農業方面，競爭委員會計劃向小型肉類加工商提供補助金，幫助他們與具有定價話語權的四大肉類生產商競爭。

美國農業部長、也是競爭委員會成員之一的 Tom Vilsack 表示，農業部專注在建立新的、更公平、更富彈性的市場，以保護消費者並降低食品成本。

拜登政府同時要求，手機和網路公司、航空公司在向消費者收取費用時，必須披露付費明細，例如對取消航班的旅客，或是要求坐在孩子身旁的父母收取額外費用。

拜登表示，上述措施將以降低家庭成本的方式來壓制通膨。他說，當企業必須投入競爭時，將會銷售、會生產更好的產品，進而帶動價格下滑，因此當市場存在競爭，價格便不會上升。