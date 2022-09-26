上緯新能源拚區塊開發 攜手逾30家供應商組台灣隊2.0

上緯新能源今 (26) 日舉辦海盛 (Formosa 4)、海碩 (Formosa 5) 供應商大會，宣布擴大供應鏈，進一步攜手六大供應鏈的在地產業代表，包含電力設備、水下基礎、風力機組件、船舶與海事工程服務、港埠、工程設計服務等超過 30 家指標性供應商、銀行和保險業者等，打造「離岸風電台灣隊 2.0」。

上緯新能源 2021 年邀集永冠、雲豹能源、天力離岸風電等供應商，成立「離岸風電台灣隊」，今日再宣布邀集供應鏈中六大產業夥伴，擴大離岸風電台灣隊戰隊組成，加速產業鏈整合。

上緯新能源將參與區塊開發的風場包括海盛、海碩，其中海盛位於苗栗縣通霄外海，預計設置單機容量裝置 9.5-20MW 的風機，最大裝置容量可達 1104MW。海碩風場離岸最近同樣為 20 公里，單支風機裝置容量 9.5-20MW，最大裝置容量可達 1536MW。

其中，海碩風場是目前唯一取得區塊開發資格的浮動式風場，也擴大風電選址於深水區外，並持續與國內廠商、工程公司密切合作，或藉技術落地創造更深入的產業關聯方案。

上緯新能源除對海盛開發勢在必得外，也與「離岸風電台灣隊 2.0」，針對海碩風電規劃積極推進。林雍堯表示，此次送件會將海盛、海碩兩風場一同進行，而新技術成形，在港口等基礎建設，產業供應鏈上，都需經過驗證，這次投標會先以海盛為核心主軸，但海碩也有與 2 家以上國際技術團隊合作中。