台股大跌340點收13778點 摜破萬四探近22個月新低

美股重挫台股今 (26) 日承壓，新台幣貶破 31.8 元，電金傳權值股全倒，航運族群更遭賣壓空襲，電信股則逆勢走強，指數一度重挫超過 370 點，午盤後護盤買單拉抬半導體雙雄、台塑四寶等權值股，終場大跌 340.19 點，收 13778.19 點，成交值 2178.13 億元，摜破萬四、探 22 個月新低。

櫃買指數開低走低，終場下跌 7.87 點，收在 176.87 點，成交值 630.5 億元。上市櫃成交值共 2808.63 億元。

觀察電子權值股表現，半導體雙雄台積電、聯發科收盤前在買單拉抬下，跌幅收斂，挫逾 1.8%，其中台積電收 446.5 元，聯發科收 569 元，鴻海則跌超過 2%。聯電、日月光投控跌逾 3%，台達電、研華等跌幅均超過 2%。

大型權值股中，電信族群一枝獨秀，中華電、遠傳漲幅超過 1%，台灣大則收平盤。除電信股外，在午盤後買單拉抬下，台塑化也小紅作收，其他台塑三寶跌幅也收斂。

受國際運價狂跌 6 成、恐跌破成本價衝擊，航運族群全軍覆沒，台驊投控摜殺至跌停，志信大跌 9%，中航、陽明大跌逾 8.6%，萬海、長榮、四維航跌幅均超過 7%。

半導體景氣走弱趨勢延燒至矽晶圓，傳近期 8 吋矽晶圓市況急轉直下，8 吋比重最高的合晶，慘遭賣壓摜至跌停價，環球晶、台勝科同步重挫超過 6%。