台股大跌340點收13778點 摜破萬四探近22個月新低

台股重挫大跌340點收13778點 摜破萬四創23個月新低。(圖：AFP)
台股重挫大跌340點收13778點 摜破萬四創23個月新低。(圖：AFP)

美股重挫台股今 (26) 日承壓，新台幣貶破 31.8 元，電金傳權值股全倒，航運族群更遭賣壓空襲，電信股則逆勢走強，指數一度重挫超過 370 點，午盤後護盤買單拉抬半導體雙雄、台塑四寶等權值股，終場大跌 340.19 點，收 13778.19 點，成交值 2178.13 億元，摜破萬四、探 22 個月新低。

櫃買指數開低走低，終場下跌 7.87 點，收在 176.87 點，成交值 630.5 億元。上市櫃成交值共 2808.63 億元。

觀察電子權值股表現，半導體雙雄台積電、聯發科收盤前在買單拉抬下，跌幅收斂，挫逾 1.8%，其中台積電收 446.5 元，聯發科收 569 元，鴻海則跌超過 2%。聯電、日月光投控跌逾 3%，台達電、研華等跌幅均超過 2%。

大型權值股中，電信族群一枝獨秀，中華電、遠傳漲幅超過 1%，台灣大則收平盤。除電信股外，在午盤後買單拉抬下，台塑化也小紅作收，其他台塑三寶跌幅也收斂。

受國際運價狂跌 6 成、恐跌破成本價衝擊，航運族群全軍覆沒，台驊投控摜殺至跌停，志信大跌 9%，中航、陽明大跌逾 8.6%，萬海、長榮、四維航跌幅均超過 7%。

半導體景氣走弱趨勢延燒至矽晶圓，傳近期 8 吋矽晶圓市況急轉直下，8 吋比重最高的合晶，慘遭賣壓摜至跌停價，環球晶、台勝科同步重挫超過 6%。

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