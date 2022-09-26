救市措施再等等 黃天牧：台股跌幅屬中段班 尚耐得住波動

台股今 (26) 日暴跌 340 點，金管會是否出手救市備受矚目，主委黃天牧表示，金管會對台股穩定措施都已準備著，台股跌幅在國際間仍屬中段班，還耐得住波動，後續再觀察美國升息、國際政經狀況，將在適當時機推出穩定措施。

黃天牧今天於「綠色金融行動方案 3.0」線上記者會會後受訪時表示，所有國際股市近期都一樣，受到美國升息、通膨、俄烏戰爭等 國際政經影響，尤其聯準會上周升息三碼，美股也反映下跌，台股作為全球股市的一份子，勢必也受到影響。

黃天牧進一步指出，以往在非理性因素比較明顯時，台股會有穩定措施，金管會已盤點好相關穩定措施並準備著，但釋出時間點要觀察國際政經情勢，包括：美國升息趨勢的進程、升息對美國經濟的衝擊等，都還要再觀察。

證期局局長張振山也表示，台股今日雖然下跌 2.4%，但韓國股市跌 3.08%、日股跌 2.65%，台股跌幅屬中段班，且以今天局勢來看，外資只賣超 70 多億元，賣壓不是很大。

張振山再度重申台股坐擁基本面良好的優勢，上市櫃公司 8 月累計營收 28 兆元，同比成長 9.93%，上市櫃公司海外投資上半年獲利 6248 億元，是近十年同期最高；證期局會持續密切觀察台股後市。