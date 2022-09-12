樂觀情緒重回市場 專家：金價有望升至1760美元

樂觀情緒重回市場 專家：金價有望升至1760美元(圖片：AFP)
樂觀情緒重回市場 專家：金價有望升至1760美元(圖片：AFP)

隨着黃金價格從每盎司 1700 美元的支撐位反彈，一些樂觀情緒正在悄然回到黃金市場當中。

本週投資者將主要關注美國 CPI 以及 PPI 等通膨數據。Walsh Trading 商業對沖部門聯席主管 Sean Lusk 表示，若是本週經濟數據明顯疲弱，可能會持續對美元造成打壓，並推高金價，金價有望因此升至 1,760 美元。

DailyFX.com 的高級市場分析師 Chris Vecchio 也表示，儘管黃金的環境充滿挑戰，但市場多頭確信黃金已成功在 1,700 美元附近建立穩固的支撐位。

Equiti Capital 市場策略師 David Madden 表示，儘管黃金似乎停留在每盎司 1,700 美元上方的中性水平，但已經顯示出一定程度的反彈，可能有助於吸引一些關注。他認為這可能是黃金與美元之間強烈的負相關性結束的開始，不過，他仍然看好美元。

針對 16 名華爾街專業人士的調查顯示，有 56% 表示看好黃金走勢，13% 表示看空，剩下的 31% 表示他們對黃金持中性態度。

富國銀行 (Wells Fargo) 實質資產策略主管 John LaForge 曾表示，雖然金價近期持續受美元升值影響，但該行預計年底金價仍有望超過每盎司 2,000 美元。LaForge 表示，如果不是美元指數處於 20 年高峰，金價應該更接近每盎司 1,900 美元。

LaForge 也指出，對於黃金而言，更為重要的是美國經濟衰退的型態。如果美國經濟僅是溫和衰退，將對金價有利。

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