〈貴金屬盤後〉黃金連二跌 收在兩年半低點

由於美元再度刷新 20 年高點，10 年期美債殖利率升抵 2010 年以來最高，削弱持有黃金等貴金屬的魅力，黃金期貨周一 (26 日) 連續第二個交易日下跌，收在將近兩年半新低。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 22.20 美元或 1.3%，報每盎司 1633.40 美元，是 2020 年 4 月 1 日來最低。

周一的數據顯示，中國透過香港的淨黃金進口量在 8 月成長近 40%。

然而最近幾周以來，金價因為美國聯準會 (Fed) 和他國央行激進升息的可能性，一直受到打壓。

Kitco 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「公債殖利率上揚加上美元強勁升值，是讓貴金屬價格走低的主因。」

由於歐元、英鎊、日元都欲振乏力，ICE 美元指數周一上漲 0.7% 至 114.18。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金，需付出更高價格，因而打壓需求和價格。

美國 10 年期公債殖利率上揚逾 19 個基點，至 3.887%。利率升高，會提高持有黃金等不孳息資產的機會成本。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「各國央行上周的升息，讓黃金蒙受沉重的短期壓力，加上央行動向未來幾個月預料不會改變，金價的中期前景也黯淡無光。」

他表示，本周將公布一連串通膨數據，可能顯示消費者物價仍飛快上漲，尚未觸頂。這將讓各國央行強化鷹派策略，希望以升息讓通膨率回到 2%，但這個希望愈來愈渺茫。黃金投資人苦苦等待通膨觸頂，但是看起來還有得等。

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