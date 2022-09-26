醫揚合作Deep01腦部影像AI辨識系統 搶歐美智慧醫療商機

醫揚科技 (6569-TW) 搶攻 AI 精準醫療商機，策略結盟亞太首家取得美國 FDA 的台灣 AI 軟體新創 Deep01(愛因斯坦人工智慧)，共同推廣智慧醫療軟硬整合方案，提供一般醫療院所也能負擔的硬體，以結合 AI 技術進行腦部電腦斷層掃描判讀，加速判斷患者是否有腦部異常，例如腦出血或其他病灶等，為病患及醫生爭取更多的治療時間。

腦出血是急診室中常見的疾病，由腦外傷或腦中風所致，致殘率和致死率都很高，醫生須盡快決定醫療處置，比如轉診、治療或馬上動手術。Deep01 的腦部影像 AI 方案在全球處於領先地位，可偵測腦部 CT 影像上常見的異常，例如腦出血以及其他常見的病灶。針對中小型醫院，輔助夜間值班的急診科醫師來判讀腦部 CT 掃描，可加速後續的醫療決策，像是可更快決定轉診至有神經內外科醫生值班的大醫院。

擴增實境在醫療影像的應用越來越普遍，透過額外的 3D 影像成像來協助醫生能夠精準且有效的來執行手術過程。在醫病比例不平衡的醫療環境下，幫助增加工作效率，需要即時性的 3D 影像成像來提供給手術中醫生即時性的回饋，在 AI 運算的效能上也會格外的要求。

醫揚人工智慧擴增實境影像運算平台 (ACCEL-VM500)，支援超高階 RTX A6000 顯示卡，以及英特爾最新世代超高階運算晶片來執行超高處理效能做即時性的運算。整合各種不同的影像截取介面，並透過擴增實境演算法軟體協助醫生做精準醫療的手術執行。

Deep01 創辦人暨執行長周仁海表示，醫揚科技有堅強的硬體實力與海外通路，加上 Deep01 深厚的 AI 軟體實力，雙方軟硬整合，一起合作向海外推廣台灣優質的智慧醫療方案，服務更多的病人，讓社會更美好，也讓世界看見台灣。相信雙方之間的合作會有 1 + 1 > 2 的效果。

未來醫揚科技可望將 Deep01 的腦部影像 AI 辨識系統導入歐美既有醫療通路，提供客戶最佳醫療影像 AI 方案, 創造雙贏的局面。