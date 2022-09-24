租車體驗就是廣告！通用擬近0利潤向赫茲出售17.5萬輛電動車

美國汽車租賃公司赫茲 (Hertz Global) (HTZ-US) 計劃未來 5 年內向通用汽車 (GM-US) 訂購多達 17.5 萬輛電動車，為該公司車隊實現零碳排的最新舉措。

通用汽車北美區營運長 Steve Carlisle 在電話會議上表示，與赫茲的多年協議價值數十億美元，是通用汽車向汽車租賃公司供應電動車的首例，且未來可能會有更多類似協議。「這是巨大一步。」

通用汽車周五 (23 日) 大跌 5.08%，收每股 35.48 美元，今年迄今股價跌近 40%。

此前競爭對手福特 (F-US) 周一示警，第三季供應鏈成本較預期多出 10 億美元，衝擊汽車產業，福特當日跌逾 11%，周五收低 3.6%，今年迄今股價已跌約 40%。

各家車廠因供應鏈問題削減產量，對租賃車機構的依賴度下降，因為這部分的銷售量大卻獲利低。然而，Carlisle 表示，通用汽車預期以接近零利潤的水準，向赫茲交付電動車。

GM 執行長 Mary Barra 表示，顧客每回租賃體驗都可能提高購買通用電動車的可能性，進而推動公司的成長。

通用目標 2025 年之前，北美年度電動車產量達 100 萬輛。Carlisle 表示，對赫茲的銷售符合先前宣布的目標。

由於特斯拉 (TSLA-US) 主宰電動車的消費者個人市場，因此通用轉向對租賃公司銷售，可舒緩實現其電動車銷售目標的壓力。

赫茲目前的目標是 2024 年底前，將旗下車隊 1/4 電動化。今年 4 月，赫茲表示將在未來 5 年間向電動車廠 Polestar 購買多達 6.5 萬輛的電動車。Polestar 是中國吉利汽車與瑞典 Volvo 的合資企業。

赫茲 2021 年 10 月宣布向特斯拉採購 10 萬輛電動車的計畫，主要購買 Model 3。

通用汽車和赫茲表示，此回購車的協議涵蓋廣泛車種和價格點，自小型車、中型 SUV 到掀背皮卡、豪華車款皆備。

Carlisle 表示，明年初起將開始交付給赫茲，首批交付將是雪佛蘭 Bolt 車款。

通用汽車預期，赫茲將在洛杉磯和舊金山部署許多電動車，以對應加州的電動車配額。

赫茲高階副總裁 Jeff Nieman 表示，公司計劃在車網中供應電動車，主要優先考慮洛杉磯、舊金山、邁阿密和奧蘭多。

赫茲估計，與汽油動力車相比，客戶駕駛這些電動汽車可行駛超過 80 億英哩，並減少相當 180 萬噸的二氧化碳排放量。