伊朗阻示威潮切斷網路 馬斯克回應布林肯開通當地星鏈服務

伊朗一名年輕女子因沒戴好頭巾遭警方拘留後死亡，引發示威抗議潮，當局已切斷當地大部分的網路服務，阻止鎮壓畫面流出以及人民之間的聯繫。美國周五 (23 日) 放寬美企在當地的連網服務限制，SpaceX 執行長馬斯克也表示，已開通星鏈 (Starlink) 的衛星網路服務。

美國財政部周五頒布新的指引，讓美國企業得以在受美國經濟制裁的伊朗提供網路服務。財政部發言人表示，新頒發的通用許可證屬於自動執行的性質，任何符合條件的企業不必額外申請許可，就能提供服務。

美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 周五在推特上說：「為了促進伊朗人民的網路自由和資訊流通，我們今天頒發通用許可證，讓他們有更多管道可以取得數位通訊，對抗伊朗政府的監視。」

馬斯克隨即回應布林肯，在推文中寫下「啟動星鏈...」。星鏈也曾在俄國侵烏造成網路中斷期間，幫助烏克蘭人不失聯。

伊朗 22 歲庫德族女子艾米尼 (Mahsa Amini) 因未戴好頭巾遭宗教警方拘留，卻昏迷三日並在上周離世，疑似被毒打致死。事件在伊朗各地引發動盪，民眾上街示威，迄今至少 17 人在當局鎮壓中喪命，伊朗政府更在本周三切斷 8000 萬人民的網路服務。

馬斯克本周一曾表示，SpaceX 希望提供星鏈寬頻網路給伊朗人民，但需要美國政府豁免制裁。

美國財政部最新指引，將社群媒體、視訊會議、雲端運算納入受允許的活動清單，並取消通訊應為個人性質的條款，因企業難以判斷自家服務是否為個人使用。財政部也把線上地圖、自動翻譯等加入清單。

星鏈在內的網路服務雖然獲准在伊朗提供服務，但財政部表示，某些類型的設備——例如特定的衛星接收器——仍需取得特殊許可，才能出口到伊朗。

財政部發言人說，若 SpaceX 認為某些為伊朗提供的服務需要特殊執照，財政部的外國資產管制辦公室 (OFAC) 很樂意優先處理。