SpaceX將提供夏威夷航空班機Starlink網路服務

SpaceX 最快將於明年開始在夏威夷航空公司 (HA-US) 的航班上透過 Starlink 衛星網路提供無線聯網，該航空公司表示，這項服務預計將會免費提供給乘客。

這筆交易也代表了馬斯克主導的這家航太公司與大型航空公司的第一筆交易。Starlink 是 SpaceX 在低地軌道上由約 2000 顆衛星組成的網絡，為地球上任何地方的消費者和企業提供高速網路。

夏威夷航空與 Starlink 的免費上網服務可能會增加競爭對手為搭機客提供免費 Wi-Fi 的壓力。目前同業中只有捷藍航空 (JetBlue Airways)(JBLU-US) 目前提供免費 Wi-Fi。達美航空 (DAL-US) CEO 巴斯提安 (Ed Bastian) 在 2018 年時表示，該公司希望在其飛機上提供免費高速 Wi-Fi。它在 2019 年時曾在一些航班上進行測試。

SpaceX 預計將於明年在夏威夷航空飛機上開始安裝 Starlink 天線。夏威夷航空行銷及傳播長曼尼斯 (Avi Mannis) 表示，該航空公司尚未開始在飛機上測試，因為「在準備好提供該服務前需要解決一些認證問題」，「但我們相信會如此推動下去。」

該航空公司拒絕透露其與 SpaceX 合作的財務細節。

夏威夷航空目前不提供機上 Wi-Fi，在太平洋上空擁有廣泛的航班網絡，從夏威夷為美國大陸、日本、澳大利亞和紐西蘭等目的地提供服務。它計畫在其從夏威夷飛往美國大陸各個城市和國際目的地的航班上提供 Starlink 連接。

截至 2021 年底，夏威夷航空擁有 24 架空巴 A330-200 和 18 架 A321。它也計劃為其即將推出的波音 787 配備 Starlink。曼尼斯表示，其用於島內飛行的 717 飛機不在交易範圍內。

SpaceX 去年表示，它正與幾家航空公司交涉以提供網路服務。

半私人包機供應商 JSX 上周表示已與 Starlink Wi-fi 達成協議，這是第一家達成合作的航空公司。SpaceX 目前擁有大約 25 萬名 Starlink 用戶，其中包括消費者和企業客戶。除了硬體費用外，用戶可選擇每月支付 110 美元的標準服務費用或 500 美元的高階服務費用。