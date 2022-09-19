全球經濟衰退擔憂持續 油價上漲空間有限

自美聯準會 (Fed) 和各國央行開始積極升息以對抗通膨以來，油價自 6 月高點已下跌約 30 美元 。貨幣緊縮政策預計將持續減緩經濟增長，而部分金融市場指標表明，市場預計將出現經濟衰退，可能會減緩全球石油需求增長，導致油價上漲空間有限 。

石油輸出國組織 (OPEC)、國際能源總署 (IEA) 等機構都預計，今年和明年全球石油需求都將持續增長，且 2023 年的需求將超過疫情前水準。

然而，石油市場目前非常關注看跌訊號，市場對中國經濟放緩、歐洲主要經濟體衰退以及美國經濟放緩或可能衰退的擔憂，都會對油價造成影響。

此外，近期的幾項金融和貿易指標都表明出經濟放緩，市場也將其視為未來幾個月經濟衰退預期升溫的訊號。在經濟衰退擔憂加劇下，國際油價近期下跌。

分析師說，從歷史來看，全球經濟衰退期間 (1975 年、1982 年、1991 年、2008 年)，全球石油需求平均下跌 64 萬桶 / 天，在 1980-1981 年和 2009 年期間，下跌幅度更大。

美銀分析師預估，2023 年油價將維持在 100 美元上方。但是，如果經濟衰退加劇，價格可能會跌破 100 美元的預測。

分析師也表示，如果俄羅斯停止入侵烏克蘭或戰爭有所緩和，油價也可能會跌破 100 美元。「如果西方解除對俄羅斯石油的制裁，可能會向市場釋放多達 1 億桶石油。」