小摩持續看多油價 預估將漲至150美元

儘管近期對全球經濟衰退的預測，使得不少投行下調了油價前景，但是摩根大通 (JPMorgan) 仍然看漲，並表示隨著需求超過供應，天然氣和可再生能源等替代能源缺口難以填補，油價將因此推升。

摩根大通全球能源戰略主管 Christyan Malek 接受採訪時重申了油價每桶 150 美元的預測。

Malek 表示，由於全球原油產量落後於需求增長，「我們又回到了同樣的一個問題，那就是我們未來要如何應對能源缺口。」

Malek 指出，不可能是煤，也不可能是天然氣，天然氣已經被用盡，使我們必須依賴太陽能和風能，但是經歷了這些過程之後，我們仍然存在嚴重的石油短缺，基本上就意味著石油價格將大幅升高。

Malek 也說道，國際石油探勘支出不足，並且市場過於依賴 OPEC 國家來維持全球的石油供應。

高盛分析師 Jeff Currie 曾表示，由於全球各區域能源短缺問題已對原油市場造成影響，油價可能會回到每桶 120 美元。

Currie 也表示，從歷史上經驗來看，每當整體市場試圖要對經濟衰退前景進行定價，但衰退卻沒如預期出現時，油價在那之後通常會上漲 80% 至 100%。Currie 也談及，綜觀全球市場供應情況，幾乎每個地區都有可能出現供應短缺。