IEA：2022年電動車銷量將創新高 但要達到淨零排放還有更多工作要做

根據國際能源署 (IEA) 的數據，今年電動車銷量可望創下歷史新高，但其他領域還需要做得更多才能在 2050 年實現淨零排放。

IEA 在其追踪潔淨能源進展 (TCEP) 的最新公告中表示，「許多產業出現令人鼓舞的進展。」但警告，需要「更強有力的努力」才能讓世界在本世紀中葉「走上實現淨零排放的軌道」。

每年發布的 TCEP 研究能源系統的 55 個細項。以 2021 年為例，它分析了這些組成部分在達到「2030 年末關鍵中期里程碑」的進展。

在電動車方面，IEA 表示，2021 年全球銷量翻了一倍，占總汽車銷量近 9%。展望未來，「預計 2022 年電動車銷量將再創新高，占全球輕型汽車總銷量 13%」。

IEA 之前曾表示，2021 年電動車銷量達到 660 萬輛。2022 年第 1 季電動車銷量達到 200 萬輛，較 2021 年同期增加 75%。

IEA 表示，電動車和照明在 2050 年的淨零排放目標下「完全達成了 2030 年的里程碑」；目前全球超過 50% 的市場正在使用 LED 技術。

雖然電動車前景廣闊，但 IEA 特別指出，它們「還不是一種全球現象。由於較高的購買成本和缺乏充電基礎設施，發展中國家和新興國家的銷售一直很緩慢」。

總體而言，其餘部分更具挑戰性。IEA 指出，有 23 個細項「還未步上正軌」，另有 30 個細項被認為需要更多努力。

IEA 說，「未步上正軌的領域包括提高建築設計的能源效率，開發清潔高效的區域供熱，逐步淘汰燃煤發電，消除甲烷燃燒，航空和海運轉用更清潔的燃料，以及使水泥、化工和鋼鐵生產更清潔。」