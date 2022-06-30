IEA：全球核能發電能力 有必要在2050年前翻倍成長

國際能源總署 (IEA) 周四 (30 日) 表示，當前各國政府都在設法降低對進口化石燃料的倚賴，但為達成淨零排放目標、並確保能源安全保障，有必要在 2050 年之前，將全球核能發電設備容量提高到 2 倍水準。

IEA 在報告中指出，有必要將核能發電的能力從 2022 年初的 413GW，在 2050 年之前拉高到 812GW；另外在 2030 年到 2040 年前的 10 年期間，有必要每年提升 27GW 的發電能力。

目前全球核能發電的 63% 比例、相當約 260GW 的發電量，從營運開始至今已超過 30 年，都接近當初核准的營運年限。

而在過去 3 年期間，全球的核電廠當中約有 10% 雖然試著延長運轉壽命，但是先進國家的核能發電規模有可能在 2030 年之前縮減至 1/3。

IEA 執行董事比羅爾 (Fatih Birol) 指出，考量當前全球性的能源危機、化石燃料價格飆漲、能源安全保障問題、以及在氣候變遷方面深具野心的努力狀況等，他認為是核能發電東山再起的難得機會。

但是比羅爾也補充，無法保證核能發電能迎來全新時代；為確保核能發電今後長達多年、能夠持續的安全運轉，各國政府都有必要導入扎實的能源政策。