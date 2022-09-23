聯邦快遞削減成本 分析師：重要的是執行力

華爾街分析師周五 (23 日) 表示，聯邦快遞公司 (FDX-US) 的新任 CEO 需要表明他能夠兌現實施大幅削減成本的承諾。該公司之前制訂了在 2023 財年削減高達 27 億美元開支的計畫。

這家包裹快遞公司周四 (22 日) 提出削減開支計畫，是因其第 1 季獲利受到經濟形勢黯淡的影響，其最大部門因需求下降而遭重擊。

即使分析師在絕大多數支持 CEO 蘇布拉曼尼安 (Raj Subramaniam) 的計畫，但在該公司最近出現一系列政策失誤後，已開始對其執行持懷疑態度，並表示削減成本的步伐可能不足以應對快遞量下降的問題。

聯邦快遞在 3 月任命營運主管蘇布拉曼尼安為 CEO，接替公司創始人史密斯 (Fred Smith)。

該公司在整合其數十億美元的 TNT Express 收購案和應對承包商動盪方面一直在面對營運挑戰，即使該產業因快遞量放緩而面臨產能過剩的前景。

富國銀行分析師波里尼亞克庫西克 (Allison Poliniak-Cusic) 在報告中寫道：「雖然目前估值很高，但執行成果將是吸引投資人回歸的關鍵。」

與競爭對手 UPS (UPS-US) 相較，分析師對聯邦快遞的表現感到失望，質疑該公司是否有合適的團隊率領公司走上正確的道路。

瑞士信貸分析師在報告中表示：「我們認為市場對聯邦快遞的估值就像它的結構被破壞了一樣。」同時表示，有鑑於聯邦快遞的業績，投資人的懷疑似乎是很合理的。

該公司股價在周五盤前交易中下跌 1.8% 至 151.80 美元，今年以來已下跌 40%，而 UPS 則下跌 22%。

然而，這對該公司來說並不全是厄運和悲觀。部分分析師表示，聯邦快遞有足夠的空間來削減成本，目前仍擁有定價能力。

瑞士信貸分析師補充指出，「大量證據證明，聯邦快遞存在超額成本，可以透過適當的管理重點和執行來削減。」