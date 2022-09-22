花旗執行長：高利率導致經濟成長放緩 消費者恐面臨艱難時期

美國聯準會 (Fed) 周三 (21 日) 連三度升息 3 碼，花旗執行長 Jane Fraser 表示，利率升高有助於抑制通膨，但也會拖累美國等地區經濟成長。

Fed 周三再度升息 3 碼，使基準利率來到 3-3.25% 區間，創 14 年新高，央行官員並預期，利率將在今年達到 4.4%，並在明年升至 4.6% 的頂點。

Fraser 指出，她非常擔心美國乃至全世界的消費者將會面臨高物價，若利率持續高升，她預期消費者將面臨一段困難時期。

美國密西根大學日前公布的初步數據顯示，9 月消費者信心指數升至 59.5，創今年 4 月以來新高，但仍低於市場預期的 60，前值為 58.2。

Jamie Fahy 和 Adam Pickett 在內等花旗總經策略師在先前報告中指出，必須讓美國經濟陷入深度衰退，才能帶動通膨率大幅下滑，這意味著在 Fed 調整貨幣政策以前，企業獲利和股票將呈現長期下滑趨勢。

有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 也表示，Fed 應該要放慢升息腳步，因為美國經濟已經瀕臨衰退邊緣。

岡拉克認為 Fed 恐怕無法實現 4.4% 的年底利率目標，且若堅持採強硬手段讓通膨回到 2%，美國明年陷入經濟衰退的機率將會非常高，可能達到 75%。

Fed 最新經濟預測顯示，美國今年國內生產毛額 (GDP) 增長率預估僅 0.2%，明年失業率估自目前的 3.7% 升至 4.4%。