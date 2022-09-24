〈貴金屬盤後〉美元續升、美債殖利率堅挺 黃金下挫至2020年4月來低點

儘管全球央行大幅升息潮可能引發經濟衰退，黃金期貨周五 (23 日) 仍下挫，收在逾兩年低點，主因美元兌主要貨幣全數勁揚，短債殖利率也隨著美國利率展望飆升，兩者均削弱黃金的魅力。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 25.50 美元或 1.5%，報每盎司 1655.60 美元，是 2020 年 4 月來最低。

黃金期貨本周共下跌 1.7%。

在全球經濟衰退陰霾中，黃金未能發揮避險工具的特色。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「當前的總經環境，讓黃金飽受壓力，由於多數國家都升息、且預料未來幾個月將繼續調升，代表金屬很難上漲，令人擔憂會跌到多低。」

美國聯準會 (Fed) 本周連三度升息 3 碼 (75 個基點)，並暗示將比利率升到比市場參與者原本預期更高的水準。不少國家跟進升息，讓投資人愈發擔憂經濟展望。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，Fed 會議過後，黃金無法突破並保持在 1700 美元以上，而是傾向下跌。

短天期美國公債和多種政府債券的殖利率周五跳漲，殖利率上揚代表持有黃金等不孳息資產的機會成本升高，因此不利於價格。

此外，美元持續高歌猛進，ICE 美元指數漲至逾 20 年高點。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金，需付出更高價格，因而打壓需求和價格。

Kinesis 的 Rowling 表示，黃金近期的支撐因素是俄烏戰局升級，俄羅斯總統普丁的局部動員令和核武威脅已經是舊因素，現在焦點都轉向央行會對下一周的一連串通膨數據做出什麼因應。如果通膨數據升的更高，導致央行更猛力升息，黃金的下跌壓力可能加劇。

Insignia 的 Karnani 則說，雖然美元狂飆，但除了美元計價的金價外，其他貨幣計價的金價仍穩定，對黃金而言是正面的長期跡象。

他預測，如果金價跌至 1576 至 1600 美元之間，將引爆需求。

印度從下周一開始進入節慶季，並持續到 10 月，近期的金價下跌有利於吸引需求，讓印度珠寶商感到期待。

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