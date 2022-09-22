聯準會震撼彈！生活概念股財報季今晚登場：好市多、聯邦快遞、達登餐飲!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：上漲 87 點，漲幅 0.29% 至 30369。

■那斯達克 100 指數：上漲 3.5，漲幅 0.03% 至 11713.50。

■標普 500 指數：上漲 6，漲幅 0.16% 至 3812.25。

聯準會昨日公布升息 3 碼 (截至今年以升息 12 碼)，並大幅下調今明後三年的 GDP 和上調今明後三年的失業率、PCE、核心 PCE 和政策利率，導致昨日美股盤中開始大幅跌落，今日亞洲股市普遍收黑。(推薦閱讀：FOMC 會議結論與投資策略)

二、美股盤前市場重點要聞：

1. 日本央行 (BOJ) 維持超寬鬆政策不變：

日本央行在經過昨日和今日的金融政策會議後，決議維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變，合乎市場預期，日元兌美元亞洲盤盤中一度貶破 145，是 1998 年以來首見。

2. 瑞士央行升息 3 碼 結束負利率：

瑞士央行今日稍早宣布升息 3 碼至 0.50%，結束持續 8 年的負利率政策。瑞士央行為歐洲最後一個結束實行負利率的國家。目前瑞士央行致力於打擊通膨。現階段瑞士的通膨在上個月已達到 3.5%。

3. 沃爾瑪計畫在今年底購物旺季來臨前招聘 40,000 名員工：

隨著年底購物旺季又即將到來，今年沃爾瑪打算招聘 40,000 名兼職和全職員工。今年大部分的零售商皆在努力應對庫存過高以及大幅降價的問題。因此市場對於今年年底的購物旺季預期不高。

三、今日投資聚焦議題：好市多 (COST)2022 財年 Q4 季報

好市多將於今晚盤後發布第四季季報。今日季報可關注好市多是否討論調升會員會費。沃爾瑪將於 10 月 17 日首次調升會員年費，將俱樂部會員年費從 45 美元上調至 50 美元。儘管沃爾瑪將於 10 月調升會費，但其定價水準仍低於好市多。目前市場預期好市多很可能在今年晚些時候或者 2023 年初才會調漲會員費用。市場預期好市多第四季季報收入為 71.98B 美元 (YOY +14.9%)，EPS 預估為 4.17 美元 (YOY +6.9%)，兩者皆較去年成長許多。(推薦閱讀：今晚更多投資焦點：聯邦快遞 (FDX)、達登餐飲 (DRI))

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