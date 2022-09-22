致伸台灣創新中心下季動工 2025年初啟用

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 台灣創新中心今 (22) 日在竹北舉辦動土典禮，該中心為集團在台灣的第二個研發中心，計畫今年第四季開始動工、2025 年初啟用，有望同步推升當地竹北科技城的產值突破千億元。

致伸竹北台灣創新中心除了成立先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心外，更增設智慧化產線，主要生產少量多樣化的產品，如先進電動車駕駛輔助系統的安全監控模組、智慧物聯網及其應用模組等，將扮演未來 10 年科技創新孵化器。

董事長梁立省表示，未來技術重心在三感合一，整合聲學、視覺和人機介面，尤其未來世界走向智能化，由人的服務轉向系統、雲端服務，在此智能化趨勢下，更突顯感知科技的重要。

另外，除了在台灣成立創新中心外，近年持續擴增泰國廠生產比重，其中，車電 / 工業互聯網 (AIoT) 等相關新產品比重持續增加，2021 年第二季比重 14%，2022 年第二季則增加到 21%。

該中心基地面積達 7728 平方公尺、建築物總面積約 3.56 萬平方公尺，為地下三層，地上六層的建築。新竹縣長楊文科指出，致伸是全球智能汽車 ADAS 駕駛輔助系統視覺影像系統方案提供商，中心比鄰台元科技園區，近竹北火車站、高速公路並與高鐵鄰近的生醫園區形成科技廊帶。

他認為，竹北科技城基礎建設按照智慧城市設計做規劃，屆時幾家科技大廠陸續營運後，預估提供 4000 個就業機會，產值將達 1000 千億元以上。