〈致伸法說〉Q2純益季增近3成 創同期高 每股賺1.58元

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (28) 日舉行法說並公布財報，受惠相機模組應用需求強勁，聲學產品擺脫缺料影響，第二季雙率雙升，稅後純益 7.11 億元，創同期新高，季增 28.8%、年增 16.4%，每股純益 1.58 元；上半年純益 12.63 億元，年增 12.8%，每股賺 2.81 元。

致伸第二季營收 202.83 億元，季增 13.3%、年增 23.3%；毛利率 13.5%，季增 1 個百分點、年增 0.2 個百分點；營益率 4.5%，季增 1.1 個百分點、年增 0.5 個百分點。

從第二季產品組合來看，資訊產品營收比重占 49%，其次是智慧生活產品，占 30%、汽車 / 工業互聯網 (AIoT) 等相關產品，占 21%。

上半年表現方面，營收 381.78 億元，年增 13.6%；毛利率 13%，年增 0.1 個百分點；營益率 4%，年增 0.28 個百分點。

資深副總暨財務長蕭英怡表示，第二季受惠 B2B 相機和新產品等相機模組應用需求強勁，聲學產品過去因零組件缺料造成產品出貨遞延，目前狀況已漸漸減緩，均推升第二季營運成長。

展望第三季，蕭英怡指出，汽車 ADAS、B2B 相機、多功能事務機、其它新業務等將成長、專業聲學產品下半年進入旺季，抵銷 PC、筆電、電競等疲弱需求，單季營收將呈現雙增。