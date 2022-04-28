〈致伸法說〉將赴北美設廠 初期供應美系電動車龍頭廠

致伸 (4915-TW) 生產基地位於中國、捷克、泰國等地，董事長梁立省透露，已規劃至北美設立廠房，預計年底前定案，初期主要服務對象為電動車龍頭大廠，未來不排除加入其他客戶產品線。

致伸為美系電動車龍頭廠供應鏈之一，提供先進駕駛輔助助系統 (ADAS)，梁立省表示，會去北美設立生產基地最大誘因就是來自該客戶，不過目前也有許多客戶主動詢問，是否有在北美供應產品的可能性，因此未來也不排除加入其他產品線。

致伸中國廠區包括東莞廠、重慶廠與昆山廠，外界關注中國封城對營運影響，對此，梁立省回應，目前整體需求並未消失，而是往後遞延，此外，東莞與重慶廠營運正常，昆山廠基地最小，影響不大，預計兩天內可恢復生產，初估 4 月營收僅影響 5%。

泰國廠方面，梁立省表示，目前共有 3 棟廠房且充分使用，預計今年泰國廠出貨量將較去年翻倍、明年再翻倍，目標 2024 年中國出貨比重降至 50% 以下，其於皆由泰國、捷克等廠區來滿足。

梁立省分析，中國最大優勢是有完整的供應鏈，而台灣製造基地轉移至中國花了幾十年時間，現在則從中國外移至東南亞地區僅有 4、5 年，因此現今東南亞供應鏈尚不成熟，材料仍需透過進口。

梁立省進一步表示，雖然中國經過多年的勞工訓練、管理系統發展，整體效率較高，但是公司在泰國經營三年來發現，泰國效率將快追上中國，加上人力、成本等上升速度較慢，整體來看，泰國還是較有生產優勢。

致伸去年底在竹北購地建廠，將打造全功能實驗室，並建立完整的車輛測試環境與驗證系統，以及作為智能製造的技術開發實驗室、試驗基地。