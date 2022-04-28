〈致伸法說〉新事業布局發酵 全年營收有望衝破30億美元創高

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (28) 日舉行線上法說，董事長梁立省表示，透過三感合一開發的新事業產品已開始發酵，看好未來年營收貢獻 5000 萬元以上的新事業客戶，比重將不超過 50%，有助獲利成長。法人看好，新事業帶動下，致伸今年營收有望衝破 30 億美元(約新台幣 880 億元)，獲利同步刷歷史新高。

致伸近年將旗下聲學、視覺與人機介面等三大既有技術開發出新事業產品，梁立省指出，公司未來在新事業領域上，不會只追求大品牌客戶，而是在市場有領導地位、商業模式具高度成長性、產品毛利高、互相依賴的新「中實性」客戶，有助公司穩定成長。

梁立省舉例，4 年前與美國警用相機供應商開始合作，目前該客戶美國市占率達 70-80%，且主要出貨給美國州政府、聯邦政府等，今年營收貢獻上億美元。

另外，致伸也與國際保全服務商合作，合作的產品透過 AI 運算，可偵測周遭環境變化，了解使用者是否處於危險，並進一步採取動作，致伸看好，該客戶今年營收將達 5000 萬元，未來有機會破億美元。

梁立省表示，未來 5 年中實性客戶比重將不會少於 50%，不過仍會與美系大品牌維持良好關係，原因在於大品牌是智能生態的主導者，儘管產品毛利不佳，但可以了解未來產業變化與趨勢，公司能藉此超前部署研發產品。

致伸新事業營收比重已攀升至 20%，隨著既有產品出貨量增加，新產品下半年將陸續推出，比重有望逐季攀升。

展望本季，致伸表示，車電 / 物聯網營收會有最高的成長率，聲學產品受惠零組件缺料舒緩、手機量產出貨，以及日本印表機新專案放量，將推升第二季營收、獲利年增雙位數。