〈美股早盤〉Fed升息衝擊 主要指數走低

美國聯準會（Fed）昨如期宣布升息 3 碼（75 個基點）後，全球多家央行紛紛加入緊貨幣政策行列，犧牲經濟成長為代價抑制高漲的通膨，與此同時美國公債殖利率持續升向新高，也加劇殖利率倒掛趨勢，美股主要指數周四（22 日）齊走低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 110 點或近 1%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌逾 1.6%。

瑞士央行周四宣布升息 3 碼，挪威與英國升息 2 碼（50 個基點），其中英國央行為連續第二次升息 2 碼，而瑞士則與 Fed 同步，使其借貸成本結束長達 8 年的負利率政策，而挪威則暗示其緊縮政策可能接近尾聲。

與此同時，美國公債殖利率隨之攀升。美國兩年期公債殖利率連續突破 4% 關卡，加劇殖利率曲線倒掛，意味著經濟衰退警訊。截稿前，美國兩年期公債殖利率報 4.09%，而十年期公債殖利率報 3.595%。

Fed 發出迄今最明確的訊號，表示願意容忍經濟衰退，作為重新控制通膨的必要代價。Fed 官員並暗示，為對抗通膨，將把利率繼續提高到遠超出目前水準，今年底前將再升 5 碼（1.25 個百分點），達到 4.25% 至 4.5%，「終點利率」會是 2023 年達到 4.6%。點狀圖並顯示官員認為到 2024 年前都不會降息。

數據方面，美國上周經調整後初領失業金人數報 21.3 萬人，較前次修正後的 20.8 萬增加 5,000 人，低於市場預期的 21.8 萬人，從近 4 個月低點小幅上升，儘管經濟前景不確定、Fed 努力收緊貨幣政策的情況下，就業市場對勞力需求依然健康。

個股方面，美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 將在美國召回近 110 萬輛車，原因是其車窗自動反轉系統在偵測到障礙物時無法做出正確反應，增添受傷風險。

此次特斯拉召回的車型包括 2017 至 2022 年的 Model 3、2020 至 2021 年的 Model Y，還有 2021 年至 2022 年的 Model S 和 Model X。

值得注意的是，有「經濟風向球」之稱的聯邦快遞（FedEx）(FDX-US) 將於周四美股盤後公布最新一季財報，先前該股撤回財測並表示經濟可能步入衰退，導致股價創紀錄暴跌。此外，好市多 (COST-US) 也將於同日盤後公布財報。

其他消息方面，在莫斯科宣布局部動員，使得烏俄戰爭局勢升級後，歐盟外交部長昨日於紐約深夜時間進行緊急會議，將準備對俄羅斯實施新一輪制裁。

截至台北時間周四（22 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨）

焦點個股：

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 9.43%，至每股 23.43 美元

新冠疫苗製造商 Novavax 遭摩根大通看衰，將其股票評等從「中性」（neutral）下調至「減持」（underweight），原因是考慮到疫苗需求減少及其他因素，而 Novavax 近期下調財測的程度可能還不夠。

Salesforce(CRM-US) 早盤上漲 2.28%，至每股 150.99 美元

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce 美股盤前股價漲逾 2%，此前該公司在 2022 年投資者日發布最新中期業績目標。Salesforce 表示，其目標是在 2026 會計年度營收達到 500 億美元（年均複合成長率為 17%）；經調整後的營業利潤率目標是 25% 以上，包括未來的併購。至於短期目標，Salesforce 預估 2023 會計年度的營收為 309 億至 310 億美元。

禮來 (LLY-US) 早盤上漲 1.92%，至每股 302.17 美元

美國大藥廠禮來（Eli Lilly）獲美國食品藥物管理局（FDA）批准其抗癌藥物「Retevmo」的新用途。同時禮來也獲得瑞銀集團（UBS）青睞，將其股票評等從「中性」上調至「買入」（Buy），瑞銀看好的原因眾多，其中一個是禮來的減肥藥「Tirzeeptide」風險降低。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.3 萬，預期 21.8 萬，前值 20.8 萬

美國上周續領失業金人數報 137.9 萬，預期 140 萬，前值 140.1 萬

美國 8 月領先指數月率預期 - 0.1%，前值 - 0.4%

美國 9 月堪薩斯 Fed 製造業綜合指數預期 5，前值 3

美國 9 月堪薩斯 Fed 製造業指數前值 - 9

華爾街分析：

信安環球投資公司（Principal Global Investors）首席策略分析師夏哈（Seema Shah）說：「鮑爾是承認經濟成長會有一段時間低於趨勢水平，這應解讀為聯準會在講經濟衰退。形勢今後會變得更艱難。」

高盛資產管理公司全球固定收益宏觀策略師 Gurpreet Gill 認為，Fed 官員似乎越來越支持將貨幣政策進一步推向限制性領域，以防止高通膨變得根深蒂固。自二戰以來，Fed 在 14 個緊縮周期中有 11 個在兩年內出現衰退。

AXS Investments 執行長首 Greg Bassuk 表示，Fed 的行動加上持續如雲霄飛車般的市場波動，凸顯投資人在高通膨、企業盈利警告、地緣政治擔憂和其他嚴重影響華爾街因素，導致經濟和市場不確定性擴大情況下感到不安。