Fed升息加劇貶值壓力 韓元兌美元貶破1400關卡 2009年來首見

聯準會 (Fed) 再次升息 3 碼，並暗示未來進一步收緊政策，使韓元備受壓力，兌美元在周四 (22 日) 貶破 1400 韓元心理關卡，為 2009 年來首見。

韓元兌美元在周四亞洲早盤貶值 0.7%，至 1405.83 韓元兌 1 美元，今年迄今已貶逾 15%，是表現最差的新興亞幣之一。

SK 證券經濟學家 An Young-jin 在韓元貶破 1400 大關之前表示，目前美元走強和歐元走軟的情況均尚未緩解，買進韓元的驅動因素不多，南韓貿易逆差持續擴大也削弱對韓元的需求。

因能源價格飆漲，加上出口成長下滑，南韓 8 月貿易逆差創下歷史新高，韓元貶值壓力隨之加劇，韓元貶值不僅將推高通膨，還將帶動海外借貸成本上升。

南韓財政部長秋慶鎬 (Choo Kyung-ho) 周四誓言採取手段來緩解韓元下滑壓力。他在一場高階官員會議上表示，將採取各類措施，幫助國家退休基金和外貿公司緩解外匯供需失衡情形，但並未詳細說明措施為何。

據韓媒周三報導，南韓央行和國家退休基金可能考慮進行換匯交易 (currency swap)，讓退休基金能在不從市場買進的情況下，滿足部分美元需求。南韓央行和國民年金公團拒絕對此報導置評。