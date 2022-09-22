〈財報〉Olive Garden母公司達頓上季業績參差 重申全年財測不變

達頓餐廳 (Darden Restaurants)(DRI-US) 周四 (22 日) 公布了喜憂參半的上季業績，但仍重申 2023 財年的財測。

這家 Olive Garden 和 LongHorn Steakhouse 的母公司表示，上季度淨銷售額成長 6.1% 至 24.5 億美元，低於華爾街預期。當季同店銷售額成長 4.2%。CEO 卡德納斯 (Rick Cardenas) 在財報聲明中表示，達頓看到需求的季節性變化重返。

達頓之前曾表示計畫將價格低於競爭對手，並限制將部分增加的成本轉嫁給食客。該公司的食品、飲料和勞動成本在最近一季攀升，影響了其營業獲利。

該公司股價在周四盤前交易中下跌 2%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司截至 8 月 28 日當季業績與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 1.56 美元，符合預期

●營收 24.5 億美元，低於預期的 24.7 億美元

該期間的淨利為 1.93 億美元，合每股 1.56 美元，低於一年前的 2.309 億美元和每股 1.75 美元。

對於 2023 財年，達頓預計持續營運的每股獲利為 7.4 美元至 8 美元。該公司假設新財年的通貨膨脹率將上升 6%。預計營收在 102 億至 104 億美元間。

達頓還預計，2023 財年同店銷售額將成長 4% 至 6%，新開餐廳將達到 50 至 60 家。