桑默斯：儘管難實現軟著陸 但美國終究能撐過調整期

美國前財長桑默斯週三 (21 日) 對美國經濟提出最終樂觀看法，表示儘管美國不太可能實現軟著陸，但終究能撐過這段調整期。

桑默斯表示，美國不太可能實現軟著陸，當局正做出調整，例如提高利率。但是，美國有望撐過這段調整期。

桑默斯指出，美國仍是各國移民都想進入的國家，擁有最好的大學和最偉大的企業家精神，並且是許多大企業總部的所在地，同時擁有能源獨立地位。

桑默斯說，目前他並不清楚中國的防疫策略能否協助該國解決疫情問題，但歷史潮流正朝有利於美國的方向前進，歷史顯示，全球金融危機，往往根源於房地產。相較之下，中國如今正面臨持續的低出生率和許多空置公寓等問題。

桑默斯日前就曾表示，儘管升息導致股市震盪，聯準會 (Fed) 也不該對激進升息游移不定，若有一絲遲疑，對經濟的衝擊反而更大。「歷史上很多例子顯示，因應通膨的政策調整如果大幅延遲，將付出非常可觀的成本。據我所知，歷史上沒有央行以超高速度因應通膨，而付出龐大代價的重大往例。」

桑默斯認為，通膨問題之前明顯被忽視，必須靠非常大幅度的貨幣政策調整才能解決，「市場必須覺悟這一事實。」

他認為美國政府還可以採取更多措施來控制通貨膨脹，包括取消進口關稅、降低藥品價格、改進能源政策和降低預算赤字。