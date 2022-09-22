〈陸港盤後〉Fed鷹到底 A股、港股全倒

中國 A 股與港股周四（22 日）收盤齊跌，滬指跌 0.27%，港股重挫 1.6%，利空是美國聯準會（Fed）周三升息 3 碼，並釋出持續緊縮貨幣政策信號。

滬指周四收盤跌 0.27% 報 3,108.91 點，深成指跌 0.84% 報 11,114.43 點，創業板指跌 0.52% 報 2,319.42 點；兩市成交額合計人民幣 6,385 億元，「北向資金」淨流出 36.49 億元。

旅遊、地產、媒體、零售、釀酒、醫藥、物流、汽車、金融等類股走低，軍工、煤炭、半導體、軟體等族群逆勢走高。

香港恒生指數收盤大跌 1.6%，恒生科技指數重摔 1.7%。

Fed 周三一如市場預期，宣布調升 3 碼，將基準利率區間升至 3.0% -3.25%，升至 2008 年初以來最高水準，並且是連續第三度大舉升息。

Fed 並發布更為鷹派的點狀圖，顯示年底前會再升息 125 個基點，這代表央行 11 月可能第四度升息 3 碼。點狀圖也顯示這一波升息的高峰，將落在 4.6%。

Fed 主席鮑爾周三坦承，如此迅速緊縮貨幣政策，勢必會帶來經濟痛苦。他說：「沒人知道這個過程是否會導致經濟衰退，或經濟如果真的陷入衰退，會多嚴重。」

Pegasus 基金管理公司常務董事龐寶林說：「港股面臨自中國和美國的所有利空，我正在提高投資組合中的現金水準。我認為下半年恒生指數明顯回升前，將有更多下行壓力。」

Straits Investment Holdings 基金經理人 Manish Bhargava 也認為，現在還不是買進時機，因為港股跌至新低，在投資人擔憂中國「清零」政策與房市危機情況下，美國又大舉升息，導致市場悲觀氣氛更加濃厚。