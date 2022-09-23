寧德時代考慮在歐洲設立第三家電池工廠

全球最大電動車電池製造商寧德時代 (300750-CN) 歐洲區總裁曾特葛拉夫（Matthias Zentgraf）表示，公司正在考慮在歐洲開設第三間電池工廠，但目前尚未有明確的決定獲行動，內部正在進行討論。

曾特葛拉夫在德國漢諾威舉行的 IAA 運輸車展（IAA Transportation Motorshow）上透過視訊通話表示：「如果沒有需求量的前景，我們不會就不會建立第三家工廠。」

寧德時代一直領先於包括全球第二大電池生產商 LG 能源解決方案公司（LG Energy Solution）在內的競爭對手，除在中國建立多個生產基地外，在美國、日本與歐洲都設有子公司。

據悉，寧德時代位於德國中部艾爾福特（Erfurt）的第一家海外電池工廠將於今年稍晚時候開始生產，而其將面臨的挑戰之一就是歐洲的能源危機。在俄烏戰爭爆發前，德國有一半以上的天然氣是自俄國進口，然隨戰爭爆發，天然氣供應量減少，價格也水漲船高，讓歐洲面臨能源問題。

對於寧德時代是否會向特斯拉 (TSLA-US) 位於德國柏林的超級工廠供應電池，曾特葛拉夫拒絕置評。

曾特葛拉夫表示，該廠受到天然氣短缺的影響，由於電池生產過程需要龐大能源運作，因此天然氣供應至關重要。不過目前正在加緊研究能源替代品，計劃以綠能取代天然氣。他也說，如果天然氣供應短缺或價格過高，這項緊急計畫可以確保工廠在整個冬季都能保持運作。

另外，曾特葛拉夫呼籲歐盟提供更靈活的國家援助，幫助電動車用電池供應鏈本土化和擴大，以及提供電池製造商數十億美元的投資，集中在建設整個電池產業的供應鏈。

寧德時代上月宣布將在匈牙利興建第二家電池工廠，與賓士集團（Mercedes-Benz Group AG）合作投資 73 億歐元（約 72 億美元），該廠預估產出 100 / 兆瓦時的電量並在未來 5 年內竣工，將為福斯汽車、寶馬（BMW）與 Stellantis(STLA-US) 供應電池。

與此同時，中國石化 (SNP-US)(0386-HK)、中國石油 (PTR-US)(0857-HK)、上汽集團 (600104-CN)、寧德時代和上海國際汽車城集團聯合投資的「上海捷能智電新能源科技公司」正式成立，註冊資本人民幣 40 億元，將以動力電池租賃業務為核心，開展換電技術研發推廣、電池運營管理、大數據服務等業務。

但新合資企業的持股細節並未公開，不過根據中國官方商業登記網站，上汽集團持有上海捷能智電新能源科技公司 37.5% 的股份，而中國石油池與寧德時代各持有 12.5% 的股份，中國石化則持股 25%。