Fed 9月聲明全文、最新經濟預測

9 月決策聲明全文

最近的支出和生產指標指向適度成長，就業成長持續強健，失業率保持在低點。通膨仍居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的食品和能源價格，以及廣泛的物價壓力。

俄烏戰爭導致巨大的人道和經濟苦難。戰爭和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，並且打壓全球經濟活動。委員會正高度關注通膨風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 3% 至 3.25% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如 5 月發布的「縮減聯準會資產負債表規模計畫」所描述的內容。委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴爾 (Michael Barr)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、布拉德 (James Bullard)、柯林斯 (Susan Collins)、庫克 (Lisa Cook)、喬治 (Esther George)、傑佛森 (Philip Jefferson)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。

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9 月更新的經濟預測摘要 (SEP)

下圖為 GDP、失業率和 PCE 通膨預測：

下圖為 FOMC 聯邦資金利率預測點狀圖：