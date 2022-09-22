〈美股盤後〉Fed鷹派堅定 道瓊收黑逾500點 標普、那指下挫1.7%

美國聯準會 (Fed) 周三 (21 日) 一如預期升息 3 碼，並發出繼續收緊政策的信號，帶動美股四大指數尾盤急殺，終場全面收黑，其中道瓊重挫逾 500 點，標普 500 和那指均跌逾 1.7%，費半跌近 1%。

四大指數均收在盤中低點，道指創下 6 月中旬以來最低收盤價，標普和那指分別收在 6 月底和 7 月初以來最低。

在連續三度升息 3 碼，將利率上調至 3-3.25% 區間後，Fed 主席鮑爾周三重申平抑通膨的決心，暗示 11 月可能繼續採取類似行動。

Fed 預估基準利率在年底前升至 4.4%，終點利率估在明年達到 4.6%，高於先前預測，考量到今年只剩 2 次利率會議，這代表 Fed 年底前可能再度升息 3 碼。另外，利率點狀圖顯示官員認為在 2024 年以前都不會降息，整體膨率預估要到 2025 年才會降回 Fed 設立的 2% 目標。

隨著交易員消化利率決議和鮑爾的最新評論，美股盤中震盪後於尾盤急速下探，公債殖利率大漲，2 年期美債殖利率一度升至 4.1%，觸及 2007 年來最高水平，10 年期美債殖利率躍升至 3.6%，美元指數再刷 24 年新高。

國際局勢方面，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周三宣布俄羅斯進入「部分軍事動員」，將不惜一切保衛俄羅斯領土，這番言論被外界解讀為可能動用核武，引發西方國家強烈譴責。

歐盟外交部長預計周三召開緊急會議，討論是否對俄羅斯實施進一步制裁並向烏克蘭供應武器。

疫情方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數已達 6.13 億例，死亡數突破 653 萬。全球 184 個國家 / 地區共接種約 123 億劑疫苗。

周三 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊全數收黑，非必須消費品、通信服務板塊領跌，兩者均挫約 2.3%。(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.03%；Meta(FB-US)跌 2.72%；Alphabet(GOOGL-US)跌 1.84%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.99%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.44%。

道瓊成分股僅沃爾瑪收紅。沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.91%；開拓重工 (CAT-US) 跌 3.39%；美國運通 (AXP-US) 跌 3.11%；摩根大通 (JPM-US) 跌 2.88%；迪士尼 (DIS-US) 跌 2.86%；Verizon(VZ-US)跌 2.73%；Visa(V-US)跌 2.63%；Nike(NKE-US)跌 2.57%。

費半成分股跌多漲少。科磊 (KLA-US) 跌 2.13%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.69%；德儀 (TXN-US) 跌 1.66%；ASML(ASML-US)跌 1.52%；博通 (AVGO-US) 跌 1.39%；美光 (MU-US) 跌 1.38%；應材 (AMAT-US) 跌 1.17%；恩智浦 (NXPI-US) 跌 1.08%；AMD(AMD-US)跌 1.02%；高通 (QCOM-US) 跌 0.12%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.65%。

台股 ADR 全數走軟。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.29%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.28%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.72%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.72%。

企業新聞

Meta Platforms 周三盤後再挫 0.4%。華爾街日報 (WSJ) 報導稱，Meta 計劃未來幾個月將成本削減至少 10%，包含減少管理費用和諮詢預算，但大部分是透過業務重組進行裁員。

另一方面，面對經濟放緩形勢，沃爾瑪在假期購物季的人力招募上似乎較往年謹慎，該公司計劃今年招聘 4 萬名季節性和全職員工，遠低於去年的 15 萬。該股盤後小跌 0.14%。

Salesforce(CRM-US) 在投資人大會上宣布 2026 會計年度的最新獲利目標，包含 Non-GAAP 營益率超過 25%，並重申 500 億美元的營收展望，帶動盤後股價上漲 1.6%。

受惠於高房價，加上原物料和人力短缺導致房屋供不應求，房地產開發商 Lennar(LEN-US) 公布最新一季營收、獲利均優於市場預期，盤後股價小漲 0.71%。

經濟數據

美國 8 月成屋銷售年化總數報 480 萬戶，預期 462 萬戶，前值 481 萬戶

美國 8 月成屋銷售年化月率報 - 0.4%，前值 - 5.9%

美國上周 EIA 原油庫存增加 114.2 萬桶，前值為 244.2 萬桶

華爾街分析

Principal Global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 說：「鮑爾今天幾乎是在展現他內心深處的伏克爾 (Paul Volcker)，他談到 Fed 已採取強而有力且快速的措施，而且可能持續下去，試圖消除令人痛苦的通膨壓力，避免日後出現更糟糕的情況。」Shah 認為，在新的利率預測之下，軟著陸幾乎是不可能的。

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示，Fed 今日行動加上如雲霄飛車般的市場走勢，凸顯出隨著高通膨、企業獲利預警、地緣政治擔憂等因素導致不確定性加劇，投資人對此感到不安。」

摩根士丹利投資組合模型構建主管 Mike Loewengart 稱：「市場似乎非常希望聽到有關升息循環即將結束的消息，但這肯定不是我們今天的收穫，重要的是，Fed 的政策具有滯後性，因此可能需要一段時間才能看到通膨率接近 Fed 的目標。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主