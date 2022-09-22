路透：不只福特受苦 汽車零件業者向客戶全面抬價

美國汽車大廠福特本周警告，通膨導致公司必須承擔高達 10 億美元的額外成本，拖累福特股價重挫。然而，路透報導指出，面臨成本挑戰的不是只有福特，汽車零件業者正在全面調漲對客戶的售價。

幾家汽車零件供應商向路透表示，福特不是唯一受到衝擊的汽車製造商，在能源、勞動力和原物料成本飆升之下，所有車商都被要求承擔更多壓力，甚至有供應商透露已將零件價格調漲 7%-20%。

為車商提供鋁、鎂鑄件的 Aludyne 執行長 Andreas Weller 表示，今年有越來越多零件商向客戶要求抬高售價。

他說，光是在歐洲，天然氣和電價就幾乎是 2 年前的 10 倍，就連美國價格也漲為 5 倍，加上在勞動力吃緊的情況下，必須給出更高的薪資才能吸引工人，目前還看不到任何改善跡象。

德國汽車零件製造商緯湃科技 (Vitesco Technologies) 執行長 Andreas Wolf 上周也說，該公司持續將原物料成本轉嫁給汽車製造商，同時密切關注旗下各供應商的狀況，以防他們因成本而爆發財務危機。

成本上升帶來的壓力有多重，從福特 (F-US) 本周的警告便可得知。因通膨干擾，福特預估第三季供應鏈成本將額外多出 10 億美元，消息拖累福特周二 (20 日) 暴跌，並創十多年來最大單日跌幅。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示：「福特的聲明顯示我們還沒有走出困境，供應商開始轉嫁成本只是時間問題。」