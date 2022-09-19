地震險投保率不到四成 房屋全損才理賠所致

近日地震頻傳，花東地區搖不停，甚至造成部分地區人員傷亡及房舍倒塌等災情，住宅地震險的投保議題再度躍上檯面，據統計，全台地震險投保率不到 4 成，其中若扣除房貸族所需的強制投保，地震險比率恐怕更低，投保率之所以那麼低，跟理賠門檻很高有很大關係。

據財團法人住宅地震保險基金資料統計，全台逾 900 萬戶住宅中，僅約 340 萬戶投保住宅震險，截至今年八月統計出的投保率 37.3%。據統計，全台以新竹縣市的投保率 45.6% 最高，桃園市 45.1% 居次；連江縣只有 1.52% 為全國最低。

這不到四成的投保率中，還不乏買房要辦理貸款時，被銀行規定一定要為房屋投保住宅火險的強制性投保；且這種房貸強制投保的地震險，每一門牌僅投保一張，不管是老屋還是豪宅，年保費都一樣 1350 元，但最高理賠金額上限僅 150 萬元。

此外，理賠上也有不少限制，地震基本保險只針對全損 (即全倒或半倒) 時才有理賠，且理賠不包含房屋龜裂損毀、裝潢或屋內動產的損失；且不保營業用建築、不保違建或未辦保存登記建物、不保金銀珠寶等「三不保」的項目。

不過這也不是沒有解套的方法，正因為理賠高門檻，若想要提高保額，則可以附加投保「擴大地震險」，此類地震險的理賠條件不受建築物半倒或全倒的限制，且動產、不動產毀損都理賠，包含：房屋牆壁龜裂、清潔費用、臨時住宿費用等，因為保障的範圍比較多，保費也比較貴。